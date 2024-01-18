Україна заочно засудила до 13 років позбавлення волі за державну зраду колишнього прокурора, який після окупації Кримського півострова у 2014 році став "прокурором Прокуратури Республіки Крим".

Про це повідомила Прокуратура АР Крим та м. Севастополя на своєму каналі у Telegram.

Прокурори в суді довели, що він зрадив присязі на вірність українському народові та погодився на співпрацю з Росією.

У відомстві не назвали ім'я засудженого, але джерела Суспільного Крим підтвердили, що йдеться про Горба Богдана Вʼячеславовича, який до окупації був старшим прокурором прокуратури АР Крим з питань правового забезпечення.

"Засуджений сприяв становленню та зміцненню окупаційних органів прокуратури на півострові, а також проведенню підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові й територіальній цілісності", — йдеться у повідомленні.

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