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Переслідування українців в окупованому Криму: Україна засудила ще одного "суддю" за держзраду
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Переслідування українців в окупованому Криму: Україна засудила ще одного "суддю" за держзраду

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Окупаційний Київський районний суд Сімферополя, Крим
Окупаційний Київський районний суд Сімферополя. Фото: Кримська солідарність

Україна засудила ще одного окупаційного суддю до 13 років позбавлення волі за держзраду. Він причетний до переслідування українських громадян в окупованого Криму.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

"Здійснюючи "правосуддя" від імені держави-окупанта, "служитель Феміди" ухвалював рішення про продовження строку тримання під вартою українського журналіста Владислава Єсипенка, активістів Едема Бекірова та Олега Приходька, які переслідувались окупантами за політичними ознаками", — зазначили у відомстві.

У прокуратурі автономії не вказали ім'я засудженого, але джерела Суспільного Крим підтвердили, що йдеться про Цикуренка Антона Сергійовича.

До окупації півострові він працював суддею Севастопольського апеляційного адміністративного суду, а після 2014 року пішов на співпрацю з Росією та став "заступником голови Київського районного суду міста Сімферополя Республіки Крим". Цикуренку оголошували підозру у держзраді ще у травні 2015 року.

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