18 січня у Богунському районому суді продовжили слухання у справі побиття житомирської волонтерки Ірини Пацевої-Коцюби. 19 січня закінчується термін тримання під вартою підозрюваного у побитті волонтерки, тому суд має визначитися із подальшим запобіжним заходом для нього.

Про це із зали засідань суду повідомила кореспондентка Суспільного Житомир Тетяна Іскоростенська.

За її словами, засідання суду було призначене на 11:10, проте початок перенесли на 20 хвилин, оскільки запізнювався конвой.

Прокурор Євген Азямов сказав, що це перше підготовче судове засідання, на якому слухатимуть питання щодо запобіжного заходу обвинуваченому і щодо судового розгляду.

Прокурор Євген Азямов. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Об 11:44 на Житомирщині оголосили повітряну тривогу, у звязку з чим засідання суду перервали. Продовжити його мають після оголошення відбою повітряної тривоги в регіоні.

Волонтерка Ірина Пацева-Коцюба. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

ОНОВЛЕНО

Відбій повітряної тривоги в регіоні оголосили о 13:18. О 13:42 до зали засідань конвой привів обвинуваченого Іллю Ярмолицького. Засідання суду відновили о 13:43.

Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

На засіданні суду заявляють про долучення свідків. Прокурор виступає за необхідність продовження тримання обвинуваченого під вартою, оскільки обвинувачений тричі з 2014 року притягувався до відповідальності за кримінальні правопорушення і схильний до втечі.

Обвинувачений Ілля Ярмолицький на суді сказав, що ніколи не переховувався і має хворе серце.

"Я ніколи не нападав на неї. Де кров, де обшуки? Я не розумію позиції прокурора", — говорить Ілля Ярмолицький.

О 14:30 суддя Андрій Болейко пішов до нарадчої кімнати.

15:40 — рішенням суду обвинуваченого залишили під вартою ще на 60 діб — до 17 березня 2024 року.

"Суд вирішив продовжити Ярмолицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 17 березня 2024 року включно. У задоволенні захисту про зміну обвинуваченому Іллі Ярмолицькому запобіжного заходу на інший, не пов’язаний з триманням під вартою, — відмовити. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду впродовж п’яти днів", — зачитав рішення суддя Андрій Болейко.

Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Захисниця підозрюваного Валентина Коха надала клопотання, щодо зміни запобіжного заходу обвинуваченому.

"Мотивів нападу на Ірину немає, їх сфальсифіковано, аби тримати мого підзахисного під вартою. Впродовж всього досудового слідства мною витребовувалась інформація та характеристика за місцем проживання та за місцем його роботи. За місцем проживання, як і роботи. Ілля характеризується позитивно. Неодноразово заявляла, що Ярмолицький має тяжкі вади серця. Він періодично проходив обстеження у Києві в клініці Амосова", — сказала захисниця Іллі Ярмолицького Валентина Коха.

Валентина Коха. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Ірина Пацева-Коцюба розповіла, що продовжує лікування. Потерпіла каже, що боїться за своє життя і життя рідних людей, тому вважає рішення суду щодо подовження тримання під вартою підозрюваного Іллі Ярмолицького справедливим.

"Я задоволена рішенням суду, який на даному етапі є. Тепер ще можна пару місяців пожити спокійно. Адже моя адреса проживання відома. Ви самі бачили на відео, як це все відбувалося. Тому, про яку безпеку говорити? Добре, що у нас є камери безпечного міста, що так швидко ще знайшли", — сказала Ірина Пацева-Коцюба.

Ірина Пацева-Коцюба. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Наступне судове засідання заплановане на 22 січня 2024 року.

Раніше Суспільне писало, що другого жовтня на волонтерку та викладачку одного із житомирських закладів вищої освіти напав невідомий. Жінка потрапила до лікарні. Третього листопада чоловіка, якого підозрюють у нападі на волонтерку, затримали у Луцьку. Наступного дня прокурори Житомирської окружної прокуратури обрали чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення грошової застави.

20 жовтня житомирська волонтерка Ірина Пацева-Коцюба розповіла кореспондентам Суспільного, що на неї напали через її волонтерську діяльність, якою вона займається із 2014 року, а після повномасштабного російського вторгнення є дотичною до пошуку автомобілів для Сил оборони України.

8 листопада судове засідання у цій справі перенесли на 15 листопада.

15 листопада апеляційний суд вирішив не змінювати запобіжний захід Іллі Ярмолицькому, якого підозрюють у побитті житомирської волонтерки Ірини Пацевої-Коцюби. Підозрюваний своєї вини не визнав.

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