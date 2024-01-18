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"Неправомірна вигода в розмірі 10%": на Полтавщині депутату оголосили підозру
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"Неправомірна вигода в розмірі 10%": на Полтавщині депутату оголосили підозру

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&quot;Неправомірна вигода в розмірі 10%&quot;: на Полтавщині депутату оголосили підозру
Фото: Полтавська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Глобинської міськради, директору комунального підприємства та керівнику будівельного товариства із Сум. За даними слідства, вони отримали неправомірну вигоду на загальну суму майже 500 тисяч гривень.

Про це повідомила речниця прокуратури Полтавщини Людмила Іващук.

Правоохоронці встановили, що депутат та директор підприємства із Глобинської громади запропонували керівнику товариства надавати їм неправомірну вигоду. Вони обіцяли забезпечувати перемогу підприємства у тендерах.

"За такою схемою у червні та липні 2023 року депутат і директор отримали від керівника товариства неправомірну вигоду на загальну суму майже 500 тисяч гривень.Також встановлено, що частину коштів, одержаних злочинним шляхом, депутат використав для придбання автомобіля, який зареєстрував на свою матір"

Також директор комунального підприємства та керівник товариства підробили акти виконаних робіт щодо модернізації газової котельні. За роботи, які не були виконані, з місцевого бюджету підприємство отримало майже 2,5 мільйона гривень.

Підозрюваним вже обрали запобіжні заходи — тримання під вартою з альтернативою внесення застав. Нині гроші не внесли лише за депутата.

Чоловіків підозрюють за такими статтями:

  • частина 5 статті "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем";
  • частина 1 статті "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом"
  • частина 1 статті "Службове підроблення";
  • частина 3 статті "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою";
  • частина 3 статті "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

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