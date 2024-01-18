"Ateş" arbiy-partizan areketiniñ qırım agentleri, vaqtınca işğal etilgen Aqyardaki "Graf" körfeziniñ iskelesinde batılğan "Tarantul" türlü rus qavarul gemisini taptılar.
Öz Telegram kanalında "Ateş" bu aqqında haber berdi.
"Aqyarda gemilerni istihbarat etkende "ATEŞ" agentleri, batılğan 205P leyhasınıñ "Tarantul" sıñır qaravul gemisini taptılar. O, "Graf" körfeziniñ iskelesinde buluna: 44.615763, 33.587110", — dep qırım partizanları bildirdirler.
"Ateş"niñ fikrine köre, deñiz dronlarınıñ bir qaç afta evel rus işğalcileriniñ arbiy obyektlerine ücüm vaqtında gemi bozulğan.
"Qara deñizde r**istler, daa bir müim silâdan marum etildi. Bunen olarnı hayırlaymız", — dep bildirildi.
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