НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Aqyarda "Tarantul" türlü qavarul gemisi battı — qırım partizanları
КРИМОКУПАЦІЯСевастопольЧорне мореВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Aqyarda "Tarantul" türlü qavarul gemisi battı — qırım partizanları

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Aqyarda &quot;Tarantul&quot; türlü qavarul gemisi battı — qırım partizanları
"Tarantul" türlü rus qavarul gemisi. Фото:Telegram/Атеш

"Ateş" arbiy-partizan areketiniñ qırım agentleri, vaqtınca işğal etilgen Aqyardaki "Graf" körfeziniñ iskelesinde batılğan "Tarantul" türlü rus qavarul gemisini taptılar.

Öz Telegram kanalında "Ateş" bu aqqında haber berdi.

"Aqyarda gemilerni istihbarat etkende "ATEŞ" agentleri, batılğan 205P leyhasınıñ "Tarantul" sıñır qaravul gemisini taptılar. O, "Graf" körfeziniñ iskelesinde buluna: 44.615763, 33.587110", — dep qırım partizanları bildirdirler.

"Ateş"niñ fikrine köre, deñiz dronlarınıñ bir qaç afta evel rus işğalcileriniñ arbiy obyektlerine ücüm vaqtında gemi bozulğan.

"Qara deñizde r**istler, daa bir müim silâdan marum etildi. Bunen olarnı hayırlaymız", — dep bildirildi.

Telegram ve Facebookta Suspilne Qırım haberlerine abune oluñız

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Проєкт Суспільного "Кримське питання"
"Кримське питання" на Суспільному: адмінстатус Криму після деокупації
Засуджений до 12 років ув'язнення житель Керчі
Підготовка вибуху на електропідстанції в Криму: окупаційний суд засудив до 12 років ув'язнення жителя Керчі
Електроенергія, світло
У декількох містах Криму зникло світло: де зафіксовано "блекаут"
Фігурант Красногвардійської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Арсен Абхаїров
Кримського політв'язня Абхаїрова етапували до колонії у Бурятії
На початок