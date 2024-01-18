На фронті поліг 38-річний Роман Романішен з Хмельниччини

17 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, загинув Роман Романішен. Він був родом з села Мар'янівка Хмельницької області.

Про це Суспільному розповів голова Гуківської громади Петро Ільницький.

За його інформацією, Роман Романішен народився першого грудня 1985 року в селі Мар'янівка на Кам'янеччині.

До повномасштабного вторгнення чоловік працював на місцевому сільськогосподарському підприємстві.

Роман Романішен був мобілізований до лав ЗСУ весною 2023 року. Військовий загинув 17 січня при виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку.

У загиблого залишились мати і сестра.

Про дату та час прощання із Романом у громаді повідомлять додатково.

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