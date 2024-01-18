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У Севастополі затонув сторожовий корабель типу "Тарантул" — кримські партизани
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У Севастополі затонув сторожовий корабель типу "Тарантул" — кримські партизани

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Російський сторожовий корабель проекту 205П "Тарантул"
Російський сторожовий корабель типу "Тарантул". Фото:Telegram/Атеш

Кримські агенти військово-партизанського руху "Атеш" виявили потоплений російський сторожовий корабель типу "Тарантул" на пристані бухти "Графська" у тимчасово окупованому Севастополі.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомляє "Атеш" на своєму каналі у Telegram.

"Агенти "АТЕШ" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П "Тарантул". Знаходиться він на пристані бухти "Графська" за такими координатами: 44.615763, 33.587110", — написали кримські партизани.

Як припускає рух "Атеш", ймовірно, корабель підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти російських окупантів кілька тижнів тому.

"Р**исти позбулися ще однієї важливої одиниці озброєння в Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо", — йдеться у повідомленні.

Також "Атеш" додав, що раніше опублікований корабель дійсно був вкрадений росіянами у 2014 році та активно використовувався у бойових цілях.

"Саме він і був затоплений", — уточнили партизани.

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