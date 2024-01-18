Внаслідок ударів РФ по Чугуєву ввечері 17 січня зруйнована школа. Там роздавали для жителів мікрорайону гуманітарну допомогу.

Про це Суспільне Харків розказав заступник начальник Чугуївської міської військової адміністрації Ігор Шепелєв.

"Близько 22:30 було два влучання в школу, яка розташована в одному з мікрорайонів Чугуєва. На жаль, маємо одну загиблу — це 62-річна жінка, яка працювала у котельні, що опалювала навчальний заклад. Ще декілька людей, у тому числі сторож, отримали незначні поранення, стрес. Була надана медична допомога на місці, людей відправили до місця проживання", — розказав Шепелєв.

Наслідки удару РФ по школі у Чугуєві, 18 січня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки удару РФ по школі у Чугуєві, 18 січня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки удару РФ по школі у Чугуєві, 18 січня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Жодних військових об'єктів, оборони тут не було. Це цивільний об'єкт.

Наслідки удару РФ по школі у Чугуєві, 18 січня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки удару РФ по школі у Чугуєві, 18 січня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки удару РФ по школі у Чугуєві, 18 січня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

"У цій школі роздавали гуманітарну допомогу жителям цього мікрорайону, тут — приватний сектор, багатоповерхівок немає. Це був мініхаб для цього мікрорайону. Ні баз НАТО, ні силових підрозділів тут немає і з початку вторгнення не було", — говорить посадовець.

Наслідки удару РФ по школі у Чугуєві, 18 січня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки удару РФ по школі у Чугуєві, 18 січня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

За його словами, школа зруйнована вщент.

"Це третя школа в громаді, що знищена. Близько 20 будинків пошкоджені. Вчора наші комунальні підприємства надали допомогу, забили вікна — вночі було 14 градусів морозу. Сьогодні будуть людям роздавати будматеріали. Електрики не було у половині мікрорайону. Світло та інтернет відновлюється", — сказав Ігор Шепелєв.

Наслідки удару РФ по школі у Чугуєві, 18 січня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

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