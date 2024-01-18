Артобстріли, ракети та дрони-камікадзе. Як минула ніч у регіонах

17 січня та у ніч на 18 січня російські війська обстріляли 11 областей України. Дронами Росія атакувала Хмельниччину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Херсонщину. Ракетами атакували Харківську і Сумську область.

Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 Суспільному повідомили за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: сьогодні вночі під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed". Минулося без постраждалих.

Кіровоградщина: вночі відпрацювало ППО. Без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина: за добу — 12 обстрілів (78 вибухів). Війська РФ били із мінометів, артилерії, РСВЗ по Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах. У двох прикордонних селах Семенівської громади через мінометні обстріли пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди, а також лінію електропостачання.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 181 вибух – з мінометів, артилерії, гранатометів, авіаудар із гелікоптера (пуск 3 ракет НУРС (3 вибухи), обстріл FPV дроном-камікадзе та скидання з БпЛА вибухових предметів типу ВОГ. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Також вчора сили ППО над Сумщиною збили 6 ворожих БПЛА типу Шахед. Падіння уламків одного зі збитих БпЛА типу "шахед" спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок.

Запорізька: минулої доби окупанти завдали 179 ударів по 25 містах та селах області. 128 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Приютного, Чарівного, Новоданилівки, Новоандріївки, Лугівського, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

42 російські безпілотники атакували Гуляйполе, Гуляйпільське, Левадне, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Степове та П'ятихатки. Окупанти вдарили авіаснарядами по Роботиному та Новодарівці, а також здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоіванівки, Роботиного та Малої Токмачки.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: за вчорашній день війська РФ атакували Нікопольщину 15 разів. Били з артилерії та запустили 12 дронів-камікадзе.

Одним з безпілотників вдарили по цивільному авто у Марганецькій громаді. Постраждав 19-річний юнак та 13-річний хлопчик.

Також під удар потрапили Нікополь, Покровська та Мирівська громади. В райцентрі зачепило магазин та будівлю. У Мирівській громаді пошкоджений газогін та лінія електропередачі.

Пізно ввечері росіяни вдарили з артилерії по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Ніхто не постраждав.

За добу у Дніпровському районі сили ППО знищили ворожу ракету, в Павлограському — 4 шахеди.

У Павлоградському районі уламки збитого БпЛА впали на територію фермерського господарства. Там сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Знищена одна споруда. Обійшлося без постраждалих.

Харківщина: артилерійських та мінометних ударів росіян зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Гатище, Плетенівка Чугуївського району; Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка, Вовчанськ Чугуївського району; Табаївка, Піщане Куп'янського району.

ЗСУ відбили 6 атак біля Синьківки Куп'янського району.

Вчора ввечері окупанти завдали два удари по м. Чугуїв. Тип озброєння встановлюється. Боєприпас влучив у будівлю гімназії. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці. Пошкоджено будівлю закладу.

Також вчора росіяни завдали удару по с. Малий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. 10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Дитину доставили до лікарні, стан важкий. 13-річна дівчина зазнала уламкового поранення тулуба. Її доставили до лікарні, стан важкий. Пошкоджено адміністративну будівлю, 6 житлових будинків, господарчі будівлі.

Луганщина: війська РФ тиснуть біля Макіївки та Білогорівки, обстрілюючи та намагаючись там просунутися. За учора Сили оборони відбили вісім таких спроб. Під вогонь росіян також потрапило Невське. Авіацію вони спрямували на Білогорівку та Серебрянський ліс.

За добу окупанти здійснили 127 обстрілів (533 снаряди).

Донеччина: під вогнем росіян — 11 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Гродівка, с.Бердичі, с.Миколайпілля, с.Новобахмутівка, с.Новоселівка Перша, с.Предтечине, с. Рай-Олександрівка, с. Семенівка.

Пошкоджено 11 житлових будинків, будівля лікарні, обладнання ТЕС, цивільний автомобіль, ЛЕП, газопровід, будівля школи, господарча споруда.

Миколаївщина: протягом доби силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий дрон-камікадзе "Ланцет" та 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Вчора зранку артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Баштанський район: вночі під час роботи ППО із відбиття дронової атаки внаслідок падіння уламків збитих БпЛА в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області війська РФ здійснили 116 обстрілів (531 снаряд), з них по м. Херсон — 10 обстрілів (57 снарядів). Поцілили у райони 28 населених пунктів області; територію заводів, парку та складське приміщення у Херсоні; адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі.

Сили протиповітряної оборони знищили один Shahed-131/136.

Окупаційні війська протягом години обстрілювали житлові квартали Дніпровського району Херсона. Загорівся гараж та автівка. Пожежу оперативно ліквідували. Також пошкоджено оселі містян. Травми, несумісні з життям, отримав 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. У 81-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузії. Лікарі "екстренки" надали їй допомогу на місці.

Під удар ворога потрапила цивільна автівка. Від отриманих поранень загинув 65-річний водій.

Також росіяни завдали авіаудару по Тягинці, Червоному Маяку, Зміівці. Без потерпілих.

Вдень окупанти атакували Херсон. Поранення отримала 71-річна жінка. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням передпліччя та голови.

Внаслідок удару по Бериславу — троє постраждалих. У 60-річної жінки вибухова травма та поранення голови. Такі ж поранення одержав її чоловік, віком 62 роки. Подружжя перебувало у власному будинку під час атаки. Вибухову травму та поранення руки дістав 54-річний чоловік. Усі постраждалі отримали медичну допомогу.

Внаслідок російських ударів по селу Ромашкове Білозерської громади пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, а також автомобіль. Постраждала 81-річна місцева жителька; вибухова травма та контузія. Потерпілій надали меддопомогу на місці.

Ввечері війська РФ атакували область 5-ма ударними БПЛА типу "шахед". З них — два "прильоти" в Херсоні. Внаслідок удару травми отримала 49-річна жінка. Потерпілій надано медичну допомогу. Ще три — в ангар неподалік від села Урожайне Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та пошкоджень встановлюється.

За добу по області: 2 людини загинуло, ще 7 — дістали поранення.