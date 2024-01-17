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Болгарія досі не відправила Україні обіцяні 100 БТРів — міністр оборони країни
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Болгарія досі не відправила Україні обіцяні 100 БТРів — міністр оборони країни

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Тодор Тагарєв
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв. Фото: Міноборони Болгарії

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв 17 січня заявив, що відправлення 100 бронетранспортерів зі складів МВС держави Україні, яке було погоджено ще у 2023 році — досі не почалось.

Про це очільник оборонного відомства Тагарєв сказав під час засіданні парламентського комітету з питань оборони, передає BNR.

За його словами, логістична частина поставки Україні БТРів уже зрозуміла.

"Вже зрозуміло, хто їх буде завантажувати, куди вони (бронетранспортери — ред.) поїдуть. Це, знову ж таки, дуже серйозна логістична операція. Ми також знаємо суму, яка необхідна (для транспортування – ред.). Для нашого бюджету вона була б посильною, але спочатку ми спробуємо варіант у форматі "Рамштайн" – чи не скаже хтось із наших інших союзників: "А, це дуже гарна ідея, я оплачу транспорт", — сказав він.

Тагарєв запевнив, що у разі, якщо союзники на "Рамштайні" не погодяться оплатити відправлення БТРів в Україну, то "будуть шукати інші варіанти", включно через окреме рішення болгарського парламенту.

Наприкінці листопада 2023 року парламент Болгарії проголосував за ратифікацію угоди між МВС країни та Міноборони України, яка регламентує передачу Софією Києву 100 старих бронетранспортерів. Відповідні бронетранспортери були виготовлені у 60-х і 70-х минулого століття. Бойові машини є власністю болгарського Міністерства внутрішніх справ.

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