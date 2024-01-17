НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У 2023 році на Хмельниччині зросла кількість ДТП з потерпілими
ПОЛІЦІЯДТПРегіони

У 2023 році на Хмельниччині зросла кількість ДТП з потерпілими

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У 2023 році на Хмельниччині зросла кількість ДТП з потерпілими
Фото ілюстративне, поліція Хмельницької області

У 2023 році на Хмельниччині знизилась смертність на дорогах, але зросла кількість ДТП з потерпілими. Про це свідчить поліцейська статистика за 2023 рік.

Начальник управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Геннадій Сибіга розповів, що упродовж 2023 року на території області, в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, зафіксовано збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод на 16% — з 3007 до 3383 випадків.

"Також майже на 21% (з 624 до 718) зросла кількість ДТП з постраждалими, відповідно зросла і кількість травмованих учасників дорожнього руху. Якщо у 2022 році їх було 786, то у 2023 травми в результаті аварій отримали 918 осіб. Разом з тим, дещо зменшилась кількість загиблих — зі 124 людей у 2022 році до 121 у 2023 році", — йдеться у повідомленні.

Полковник поліції зазначив, що найпоширенішими видами автопригод залишаються зіткнення транспортних засобів (2050 фактів), наїзд на перешкоду — 448 пригод, наїзд на транспортний засіб, що стоїть — 486 випадків, що загалом складає 88% від усіх дорожньо-транспортних пригод.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
У Хмельницькому перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру
У Хмельницькому перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Громадянина Франції Чарльза Мінарта розшукують у горах на Івано-Франківщині
В Україні був вперше. Що розповів брат зниклого в Карпатах мандрівника з Франції Чарльза Мінарта
На початок