У 2023 році на Хмельниччині знизилась смертність на дорогах, але зросла кількість ДТП з потерпілими. Про це свідчить поліцейська статистика за 2023 рік.

Начальник управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Геннадій Сибіга розповів, що упродовж 2023 року на території області, в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, зафіксовано збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод на 16% — з 3007 до 3383 випадків.

"Також майже на 21% (з 624 до 718) зросла кількість ДТП з постраждалими, відповідно зросла і кількість травмованих учасників дорожнього руху. Якщо у 2022 році їх було 786, то у 2023 травми в результаті аварій отримали 918 осіб. Разом з тим, дещо зменшилась кількість загиблих — зі 124 людей у 2022 році до 121 у 2023 році", — йдеться у повідомленні.

Полковник поліції зазначив, що найпоширенішими видами автопригод залишаються зіткнення транспортних засобів (2050 фактів), наїзд на перешкоду — 448 пригод, наїзд на транспортний засіб, що стоїть — 486 випадків, що загалом складає 88% від усіх дорожньо-транспортних пригод.

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