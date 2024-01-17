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Польща працює над новим пакетом допомоги для України — глава МЗС Сікорський
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Польща працює над новим пакетом допомоги для України — глава МЗС Сікорський

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Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про уряд прем'єра Дональда Туска, працюючи над новим пакетом допомоги Україні, вивчає можливості для збільшення виробництва снарядів та військової техніки.

Про це очільник польської дипломатії повідомив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Reuters.

"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Вивчаємо, які є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах", — зазначив Сікорський.

За словами міністра, Польща переконує союзників, що вартість стримування РФ у випадку, якщо та завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від агресії Кремля.

Дипломат наголосив, що Україна та Польща повинні продовжувати працювати над вирішенням проблем, привітавши угоду між польським урядом та перевізниками про призупинення блокади кордону.

Водночас Сікорський вказав, що Польща "не повинна бути державою, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Європейського союзу".

"Ці витрати неминучі, ми їх приймаємо, але вони мають бути більш справедливими", — додав міністр закордонних справ.

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