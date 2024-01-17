Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили 24 атаки окупантів — Генштаб

Поточної доби російські окупанти завдали 6 ракетних і 69 авіаційних ударів та здійснили 35 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 17 січня.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті за добу відбулось 71 бойове зіткнення.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах Федорівки та Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Єліне Чернігівської області, Середина-Буда, Ромашкове, Соснівка Сумської області, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де окупанти намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 10 атак поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак у районах Макіївки, Білогорівки Луганської області. Армія РФ за підтримки авіації безуспішно намагалася прорвати оборону захисників України. Також росіяни завдали авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак у районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 11 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Окупанти за підтримки авіації безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку росіяни за підтримки авіації 9 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку північніше Новодонецького Донецької області, де армія РФ безуспішно намагалася покращити тактичне положення. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти наступальних дій не вели. Завдали авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів армії РФ зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області. Окрім цього, росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ", — зазначили у Генштабі.

Українська авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах окупантів. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів армії РФ.