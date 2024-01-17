Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький виключив перехід українських військ у "глуху оборону", оскільки російські окупанти спробують скористатися будь-якими зупинками на фронті.

Про це генерал-майор на полях економічного форуму в Давосі.

"Ніхто зараз не говорить про "глуху оборону", а тим більше про припинення вогню. Тому що будь-яке припинення вогню РФ намагатиметься використати для поліпшення тактичного положення і набуття більшої спроможності для відновлення чи відкриття нових напрямків", — зазначив Скібіцький.

Представник Головного управління розвідки Міноборони наголосив, що, навіть попри складні погодні умови, бойові дії будуть продовжені.

"Ми просто не можемо допустити того, щоб ми втратили свою територію через бездіяльність", — підкреслив генерал-майор.

Раніше агентство Bloomberg писало, що у Давосі радник очільника США з національної безпеки Джейк Салліван мав передати президенту Володимиру Зеленському послання від глави Білого дому Джо Байдена щодо зміни стратегії у війні — від наступу до оборони.