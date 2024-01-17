İşğalciler, vaqtınca işğal etilgen topraqlarda, ayrıca Qırımda, ukrainalılarnıñ riayetkârlığı ve destegini temin etüv vazifesini yerine ketiremediler. Bundan ğayrı, 2024 senesi işğalge qarşılıq tedbirleri devam etecek.

2023 senesi Rusiye tarafından vaqtınca işğal etilgen topraqlardaki vaziyet ve 2024 senesi çağıruvlarnen bağlı matbuat konferentsiyasında Ukraina Mudafaa nazirliginiñ Bİİniñ vekili Andriy Yusov bu aqqında haber berdi.

"İşğal etilgen topraqlarda rus tecavuzcıları, FSB işçileri, başqa müessiselerniñ vazifesi, yerli ealini qorqutmaq, narazılıq keyflerini yoq etmektir. Umumen olar, yahşı niyetnen yerine ketiremegenleri ya da işğal etilgen topraqlarda ukrainalılarnıñ riayetkârlığı ve destegini temin etemegenlerini añlaylar. Bu vazife mavafaqiyetsiz oldı", — dep ayttı o.

Yusovnıñ sözlerine köre, ruslar işğalci bir devlet olaraq öz temel vazifesini yapmadılar, zapt etilgen topraqlarnıñ yaşayışını temin etmediler. Şu cümleden, qış mevsimine muvafaqiyetsiz azırladılar ve keçirdiler, qızdıruv ve bütün kommunal saa, içtimaiy saanıñ işini temin etmediler.

Ayrıca tecavuzcılar içün ciddiy bir telüke, em siyasiy olaraq qarşılıq ücümlerinde iştirak etken em de zor arbiy vazifelerini yapqan VİETnıñ yerli ealisiniñ olarğa riayetkârsızlığıdır.

"Umumen, repressiyalarğa baqmadan, insan aqları bozamalarına, genotsid ameliyatı, zoraki özdeşlik deñiştirmesine baqmadan, duşman yerli ealini alâ daa kontrol etmey... İşğal etilgen topraqlarda genç ukrainalılar Putin, putin rejimi ve rus quvetçilerinden nefret eteler, işdeşlik yapmağa red eteler. Bu, ayrıca balalarğa qarşı repressiyalarnıñ sebebi ola. Sıq sıq rus hızmetlerine tenbi laflarına çağırılan ve alınğan ösmürlerge qarşı qanunsız olaraq sıñırlama tedbirlerini qullanalar... İnsanlarnı sıq sıq tutalar", — dep Yusov añlattı.

O qayd etti ki, bu sene VİETda faal tedbirlernen ve muvafaqiyetli mahsus operatsiyalarnen tolu edi. Şu cümleden, logistik merkezler, rus askerleriniñ quvetleri ve cihazları yoq etildi, hainler, işğalciler ve olarnen işdeşlik yapqanlar cezalandı.

Bİİniñ vekiliniñ sözlerine köre,, istisnasız bütün operatsiyalar, yerli ealiniñ faal deteginen, bazı allarda da vastasız iştirakinen keçirildi: olar USQe malümat berdiler ve türlü tedbirlerde vastasız iştirak ettiler.

"Yerli ealiniñ destek miqdarı o qadar büyük ve bütün repressiya tedbirlerine baqmadan işğalcilerge bu ceryannı kontrol etmege ve sıñırlamağa imkân bermey", — dep qoştı o.

Yusov qayd etti ki, işğalciler bilgilerniñ toplanmasına ve bermesine ve ayrıca Ukraina Telükesizlik ve Mudafaa Quvetleriniñ yerli ealiden desteklenmesine mania olamazlar.

"2023 senesi daa büyük olğan ve 2024 senesi devam etecek tedbirler. Ve bütün işğal etilgen topraqlar aqqında laf etemiz. Ve elbette, Qırım aqqında laf etemiz", — dep Bİİniñ vekili bildirdi.

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