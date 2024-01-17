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За ухилення від мобілізації на Чернігівщині засудили чоловіка на три роки
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За ухилення від мобілізації на Чернігівщині засудили чоловіка на три роки

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За ухилення від мобілізації на Чернігівщині засудили чоловіка на три роки
ФОТО: колаж Суспільне Чернігів

На Чернігівщині чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Городнянського районного суду Чернігівської області.

Ухвала Городнянського районного суду щодо чоловіка за ухилення від мобілізації
Ухвала Городнянського районного суду щодо чоловіка за ухилення від мобілізації. ФОТО: скриншот Єдиний державний реєстр судових рішень

Згідно з вироком, у квітні 2023 року чоловік хотів влаштуватися на роботу до СТОВ "Віра", пішов в ТЦК, де його відправили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Згодом отримав бойову повістку, але в назначену дату та час не з'явився.

Також у день відряджання на службу в нього розболівся шлунок і він звертався до сімейного лікаря.

На суді чоловік зазначив, що ухилився від мобілізації, адже був учасником АТО та "боявся виконати обов'язок військової служби".

Як йдеться у вироку, він просить не позбавляти його волі, оскільки здатен виправитися при застосуванні покарання з випробуванням в умовах іспитового строку.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК УкраїниУхилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

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