За ухилення від мобілізації на Чернігівщині засудили чоловіка на три роки

На Чернігівщині чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Городнянського районного суду Чернігівської області.

Ухвала Городнянського районного суду щодо чоловіка за ухилення від мобілізації. ФОТО: скриншот Єдиний державний реєстр судових рішень

Згідно з вироком, у квітні 2023 року чоловік хотів влаштуватися на роботу до СТОВ "Віра", пішов в ТЦК, де його відправили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Згодом отримав бойову повістку, але в назначену дату та час не з'явився.

Також у день відряджання на службу в нього розболівся шлунок і він звертався до сімейного лікаря.

На суді чоловік зазначив, що ухилився від мобілізації, адже був учасником АТО та "боявся виконати обов'язок військової служби".

Як йдеться у вироку, він просить не позбавляти його волі, оскільки здатен виправитися при застосуванні покарання з випробуванням в умовах іспитового строку.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

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