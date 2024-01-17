На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Василем Поповичем

У селі Вільховиця Мукачівського району 17 січня попрощалися з 45-річний полеглим військовим Василем Поповичем.
Про це повідомили на сторінці Чинадіївської селищної ради у Facebook.
"Навколішки, зі скорботою у серці, зустрічали громадою домовину із тілом полеглого Героя Василя Поповича, і цього дня проводжали його в останню земну дорогу. У нього лишилися батько та сестра. Сумуватимуть і односельчани, адже Василь був доброю та світлою людиною", — йдеться в повідомленні.
Чинадіївська селищна рада
Військовослужбовець загинув 31 грудня 2023 року в районі населеного пункту Вільшана Куп’янського району Харківської області.
Вічна та світла пам'ять Герою!
Читати ще
Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads