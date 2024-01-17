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На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Василем Поповичем
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На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Василем Поповичем

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На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Василем Поповичем
Чинадіївська селищна рада

У селі Вільховиця Мукачівського району 17 січня попрощалися з 45-річний полеглим військовим Василем Поповичем.

Про це повідомили на сторінці Чинадіївської селищної ради у Facebook.

"Навколішки, зі скорботою у серці, зустрічали громадою домовину із тілом полеглого Героя Василя Поповича, і цього дня проводжали його в останню земну дорогу. У нього лишилися батько та сестра. Сумуватимуть і односельчани, адже Василь був доброю та світлою людиною", — йдеться в повідомленні.

На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Василем Поповичем
Чинадіївська селищна рада

Військовослужбовець загинув 31 грудня 2023 року в районі населеного пункту Вільшана Куп’янського району Харківської області.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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