Відновлення шкіл та дитячих садків – пріоритет співпраці Латвійської Республіки та Чернігівської області.

Про це 17 січня під час робочої поїздки делегації Латвійської Республіки на Чернігівщину сказала Спікерка Сейму Дайга Міеріня.

"Це ті об’єкти, які були знищені у дуже великій кількості. Як ми почули сьогодні від пана В’ячеслава {Чауса}, що це є гострою потребою для того, щоб люди могли повертатися до Чернігівської області. Тому ми, з Латвійської сторони, перш за все будемо звертати увагу щодо відновлення на дитячі садки та заклади освіти. Звичайно, що лікарні та інші об’єкти також дуже важливі, – говорить Дайга Міеріня.

Спікерка Сейму Латвійської Республіки Дайга Міеріня. ФОТО: Суспільне Чернігів

Як сказав начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, наразі в області відновили 80% закладів освіти, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів:

"Понад 140 було пошкоджено. На сьогодні ще близько 20-25 закладів у процесі та потребують відновлення. На сьогодні, крім того, що пошкоджено, ми ще маємо іншу проблему – це відсутність укриттів у навчальних закладів, адже ми точно не готувались, коли будували школи, до того, що діти, ми не думали, що діти будуть перебувати в укриттях".

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. ФОТО: Суспільне Чернігів

В'ячеслав Чаус розповів:

"Я пані Спікерці казав: ми планували великі класи, великі вікна, але точно не думали про великі укриття, в яких можна навіть проводити навчальний процес. Відповідно, на сьогодні питання укриттів теж дуже важливе і ми з латвійською стороною і пані Дайгою сьогодні проговорювали питання відновлення укриттів".

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк зазначила, що на відбудову Чернігівщини направлять п'ять мільйонів євро.

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. ФОТО: Суспільне Чернігів

"П'ять мільйонів євро виділив бюджет зараз на допомогу, на відновлення. Якраз вони підуть на відбудову на Чернігівщину. Сьогодні вже говорила пані Спікерка про те, що це і відкриття рекреаційного центру з допомоги жінкам, який має ім’я святої Ольги, і, звісно, коли ми сьогодні бачили, як відновлюються дитячі заклади, зокрема, дитячі садочки", – каже Олена Конратюк.

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