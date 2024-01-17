Жителі села Киселівка, що на Миколаївщині, 17 січня отримали чергову партію дров. Загалом з однієї фури вивантажили понад 50 кубів дров. Їх розділили на вісім місцевих родин — кожній по 6,7 куба.

Подробиці Суспільному розповів директор благодійного фонду "Карітас Миколаїв" Української греко-католицької церкви Тарас Павлюс.

За словами директора благодійного фонду "Карітас Миколаїв", твердим паливом організація забезпечить 300 домогосподарств. Допомогу надають пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним родинам та одиноким людям.

"Станом на 17 січня біля 230 саме домогосподарств отримали цю допомогу. На одну родину по нашому проєкту виходить 6,7 куба дров. Сьогодні (17 січня — ред.) ці дрова вони привозять до даної локації, і тоді вже на місці автомобілями розвозимо по домогосподарствах", — розповів Тарас Павлюс.

Директор благодійного фонду "Карітас Миколаїв" Української греко-католицької церкви Тарас Павлюс. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

На закупівлю дров для 300 сімей благодійний фонд витратив 4,5 мільйона гривень.

Фура з дровами. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Представниця Киселівського старостинського округу Первомайської селищної ради Світлана Гаврилюк розповідає, приблизно 80 родин вже отримали дрова. Деякі сім’ї виїхали з села, адже не було гарантії, що відновлять газопостачання.

"На час бойових дій у нас тут проживало близько 30 людей, а нині у нас проживає понад 170 сімей. Це Максимівка десь приблизно 21 людина та Киселівка — десь 180 людей. Серед них у нас 52 — дітки. Це багатодітні родини сюди повернулися в село", — розповідає Світлана Гаврилюк.

Вивантаження дров. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Жителька Киселівки Людмила отримала шість кубів дров. За її словами, у селі ще немає газопостачання, системи були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Вивантажені дрова біля подвір'я у Киселівці. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

За словами жінки, опалюють будинок за допомогою пічки двічі на день.

"Я думаю, що цих дров нам вистачить до кінця зими. Зима не така холодна. Надіємося, що вистачить. Важко було в чому? У тому, що спочатку сильно стіни сирі були, хату натопити, розігріти неможливо було. І включали електричні прилади, і обігрівали й дровами, як могли обігрівали", — говорить Людмила.

Людмила біля отриманих дров. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Місцева жителька Наталя загалом отримує дрова втретє. Брала деревину і в інших благодійників. Додаткові обігрівачі жінка не використовує.

"Я думаю, що це вистачить на багато, тому що нам зробили нову плиту з грубкою. І там іде не дуже багато дров. Хата глиняна, вона тепла сама по собі. Зимувати складно, тому що не в усіх плити є, не в усіх газ", — каже жінка.

Наталя отримала дрова. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

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