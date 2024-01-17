63 локації для збору ялинок. Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево

У Дніпрі відкрили локації для збору ялинок. Усього таких 63, в кожному районі міста. Дніпряни можуть залишити тут різдвяне дерево, яке потім подрібнюватимуть спеціальною технікою.
Де розташовані пункти збору ялинок та як новорічні дерева утилізують дніпряни – у матеріалі Суспільного.
63 локації зі збору ялинок відкрили в кожному районі міста.
Дніпряни можуть залишити різдвяне дерево, яке потім подрібнюватимуть спеціальною технікою.
"Як правило ці майданчики знаходяться біля сміттєвих контейнерів. Двірники передають інформацію до підприємства, яке цим займається. Вони телефонують і кажуть, що мешканці таких-то будинків вже принесли велику кількість ялинок. Техніка виїжджає за цією адресою і переробляє їх", – каже представник департаменту житлового господарства міськради Єгор Худяков.
"Подрібнені ялинки будуть передані на ферму, яка постраждала внаслідок прильоту від ворога. З цієї сировини буде виготовлятися зокрема корм для тварин і також матеріал для посипки землі", – розповів заступник директора департаменту екологічної політики міськради Ярослав Крисько.
Як утилізують ялинки жителі Дніпра
"Я як утилізую — я їх просто виношу. Ми дровами топимо, тож ми їх просто спалимо, і все. Ну вона висихає, гілочки ламаємо, інше рубаємо і спалюємо.”
"У мене штучна ялинка. Я її кожного року дістаю і ставлю. Я дуже з повагою ставлюся до природи, тому вважаю, що ялинки на Новий рік не потрібно рубати живі. Вони повинні бути там, де вони ростуть", – каже жителька Дніпра Марина.
Думка еколога
Еколог Олександр Гречка розповідає, ялинки не можна викидати на смітник та утилізувати разом з іншими відходами.
"Якщо воно буде на полігонах, воно дуже довго гниє, і разом з відходами вона буде забруднювати територію, і більше буде викидів СО2", – каже він.
Автор – Андрій Незнаєнко
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