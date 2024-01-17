НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
63 локації для збору ялинок. Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево
МІСЦЕВА ВЛАДАЕКОЛОГІЯРегіони

63 локації для збору ялинок. Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Дніпрі відкрили локації для збору ялинок. Усього таких 63, в кожному районі міста. Дніпряни можуть залишити тут різдвяне дерево, яке потім подрібнюватимуть спеціальною технікою.

Де розташовані пункти збору ялинок та як новорічні дерева утилізують дніпряни – у матеріалі Суспільного.

63 локації зі збору ялинок відкрили в кожному районі міста.

Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево
Фото: Суспільне Дніпро

Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево
Фото: Суспільне Дніпро

Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево
Фото: Суспільне Дніпро

Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево
Фото: Суспільне Дніпро

Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево
Фото: Суспільне Дніпро

Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево
Фото: Суспільне Дніпро

Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево
Фото: Суспільне Дніпро

Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево
Фото: Суспільне Дніпро

Дніпряни можуть залишити різдвяне дерево, яке потім подрібнюватимуть спеціальною технікою.

"Як правило ці майданчики знаходяться біля сміттєвих контейнерів. Двірники передають інформацію до підприємства, яке цим займається. Вони телефонують і кажуть, що мешканці таких-то будинків вже принесли велику кількість ялинок. Техніка виїжджає за цією адресою і переробляє їх", – каже представник департаменту житлового господарства міськради Єгор Худяков.

"Подрібнені ялинки будуть передані на ферму, яка постраждала внаслідок прильоту від ворога. З цієї сировини буде виготовлятися зокрема корм для тварин і також матеріал для посипки землі", – розповів заступник директора департаменту екологічної політики міськради Ярослав Крисько.

Як утилізують ялинки жителі Дніпра

"Я як утилізую — я їх просто виношу. Ми дровами топимо, тож ми їх просто спалимо, і все. Ну вона висихає, гілочки ламаємо, інше рубаємо і спалюємо.”

"У мене штучна ялинка. Я її кожного року дістаю і ставлю. Я дуже з повагою ставлюся до природи, тому вважаю, що ялинки на Новий рік не потрібно рубати живі. Вони повинні бути там, де вони ростуть", – каже жителька Дніпра Марина.

Думка еколога

Еколог Олександр Гречка розповідає, ялинки не можна викидати на смітник та утилізувати разом з іншими відходами.

"Якщо воно буде на полігонах, воно дуже довго гниє, і разом з відходами вона буде забруднювати територію, і більше буде викидів СО2", – каже він.

Автор – Андрій Незнаєнко

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
домашнє насильство
На Київщині відкриють нові притулки для постраждалих від домашнього насильства
Справа про звільнення ексдиректора театру. У Кропивницькому суд відхилив клопотання облради про призупинення розгляду
Справа про звільнення ексдиректора театру. У Кропивницькому суд відхилив клопотання облради про призупинення розгляду
У Коломиї на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку сотенному УПА Мирославу Симчичу
У Коломиї на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку сотенному УПА Мирославу Симчичу
відбудова, будівництво, будівельник, відновлення
На Київщині вивчають тендери на відбудову: розпочали перевірку в Обухівському районі
На початок