63 локації для збору ялинок. Де у Дніпрі можна залишити новорічне дерево

У Дніпрі відкрили локації для збору ялинок. Усього таких 63, в кожному районі міста. Дніпряни можуть залишити тут різдвяне дерево, яке потім подрібнюватимуть спеціальною технікою.

Де розташовані пункти збору ялинок та як новорічні дерева утилізують дніпряни – у матеріалі Суспільного.

63 локації зі збору ялинок відкрили в кожному районі міста.

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Дніпряни можуть залишити різдвяне дерево, яке потім подрібнюватимуть спеціальною технікою.

"Як правило ці майданчики знаходяться біля сміттєвих контейнерів. Двірники передають інформацію до підприємства, яке цим займається. Вони телефонують і кажуть, що мешканці таких-то будинків вже принесли велику кількість ялинок. Техніка виїжджає за цією адресою і переробляє їх", – каже представник департаменту житлового господарства міськради Єгор Худяков.

"Подрібнені ялинки будуть передані на ферму, яка постраждала внаслідок прильоту від ворога. З цієї сировини буде виготовлятися зокрема корм для тварин і також матеріал для посипки землі", – розповів заступник директора департаменту екологічної політики міськради Ярослав Крисько.

Як утилізують ялинки жителі Дніпра

"Я як утилізую — я їх просто виношу. Ми дровами топимо, тож ми їх просто спалимо, і все. Ну вона висихає, гілочки ламаємо, інше рубаємо і спалюємо.”

"У мене штучна ялинка. Я її кожного року дістаю і ставлю. Я дуже з повагою ставлюся до природи, тому вважаю, що ялинки на Новий рік не потрібно рубати живі. Вони повинні бути там, де вони ростуть", – каже жителька Дніпра Марина.

Думка еколога

Еколог Олександр Гречка розповідає, ялинки не можна викидати на смітник та утилізувати разом з іншими відходами.

"Якщо воно буде на полігонах, воно дуже довго гниє, і разом з відходами вона буде забруднювати територію, і більше буде викидів СО2", – каже він.

Автор – Андрій Незнаєнко

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