У Рівному на озері Басів Кут рятувальники провели навчання, де відпрацьовували порятунок людини за допомогою рятувального кола, закріпленого на мотузці, спеціального аероглісера Tornadо та снігоболотохода "Богун".
Як інформує кореспондент Суспільного, відпрацювали екстрені служби три сценарії.
Перший сценарій — порятунок людини за допомогою рятувального кінця Александрова, тобто рятувального кола, яке закріплене на мотузці.
Другий етап — порятунок рибалки, який провалився під лід, з використанням спеціального аероглісера Tornado.
Третій етап — порятунок людини водолазами із залученням снігоболотохода "Богун", який дає змогу швидко дістатися до постраждалого і доправити його в безпечне місце за короткий час.
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