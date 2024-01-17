НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Кожен снаряд це ціла купа речовин, які забруднюють повітря". Як вплинула війна на якість повітря у Дніпрі
Вторгнення Росії в УкраїнуЕКОЛОГІЯРегіони

"Кожен снаряд це ціла купа речовин, які забруднюють повітря". Як вплинула війна на якість повітря у Дніпрі

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Дніпрі та Україні поступово погіршується стан повітря, розповідає член громадської організації "Збережи Дніпро" Павло Ткаченко. За його словами, в порівняні з 2021 роком, на початку повномасштабного вторгнення РФ повітря значно покращилося за всіма показниками. Це пов’язано з припиненням роботи підприємств, заводів та зменшенням кількості автотранспорту, людей.

За словами фахівця, були осередки погіршення якості повітря у перший день повномасштабної війни. У Дніпрі фіксували перевищення забруднення в понад 96,3% через обстріли та поступове зменшення показників протягом наступних 48 годин.

"Під час обстрілів, під час влучання в якісь підприємства виділяється величезна кількість речовин, що забруднюють повітря. Також якщо казати про якісь населені пункти, ми могли бачити фотографії й відео, де величезні викиди в повітря, але станції моніторингу цього не фіксували, бо їх було просто не достатньо", — сказав він.

"Кожен снаряд це ціла купа речовин, які забруднюють повітря". Як вплинула війна на якість повітря у Дніпрі
Павло Ткаченко. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

За словами Павла Ткаченка, рівень найбільш токсичного забруднювача формальдегіду, з лютого по квітень 2022 року зменшився. Викиди цієї сполуки спричиняє робота заводів та підприємств, розповідає фахівець. Каже, у 2023 році показники забруднювача значно підвищилися.

"Перевищення норм у два, три, чотири рази постійно є. Якщо дивитися по дрібнодисперсному пилу, то це все залежить від пори року. Якщо починається опалювальний період, то по всій Україні завжди зростає забруднення, тому що більше ТЕЦ і ТЕС працюють, що на вугіллі", — пояснив фахівець.

"Кожен снаряд це ціла купа речовин, які забруднюють повітря". Як вплинула війна на якість повітря у Дніпрі
Зміни рівня формальдегіду у Дніпрі протягом 2022 року. Фото: Суспільне Дніпро

"Кожен снаряд це ціла купа речовин, які забруднюють повітря". Як вплинула війна на якість повітря у Дніпрі
Зміни рівня формальдегіду у Дніпрі протягом 2023 року. Фото: Суспільне Дніпро

Загалом якість повітря в Україні погіршується через збільшення кількості транспорту, відновлення роботи підприємств та ведення бойових дій, розповідає фахівець. Каже, також впливають пожежі внаслідок обстрілів, рух військової техніки та покинуті трупи російських військових.

"Кожен снаряд, який вибухає, це ціла купа речовин від вибухівки, від того коли летить ракета, від того, що залишається на ґрунті, потім випаровується разом з чимось", — сказав Павло Ткаченко.

"Кожен снаряд це ціла купа речовин, які забруднюють повітря". Як вплинула війна на якість повітря у Дніпрі
Понад 96,3% перевищення забруднення у Дніпрі пов'язане з обстрілами. Фото: Суспільне Дніпро

Павло Ткаченко каже, аби покращити якість повітря необхідний автоматизований контроль викидів речовин, що забруднюють повітря. За його словами, майже два роки єдина обласна система на Дніпропетровщині наразі недоступна через війну і скорочення фінансування.

Суспільне надіслало інформаційний запит до облради із запитаннями: чи виділили кошти з бюджету на фінансування системи та чи планують відновити її роботу. Відповідь оприлюднимо.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
&quot;Я вірю, що в цьому році ми будемо літати&quot;, — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
"Я вірю, що в цьому році ми будемо літати", — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
Комунальна техніка сніг негода Селидове Донецька область
Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
В Україні виробляють власні машини для розмінування – Гвоздяр
В Україні виробляють власні машини для розмінування – Гвоздяр
На початок