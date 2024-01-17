У Дніпрі та Україні поступово погіршується стан повітря, розповідає член громадської організації "Збережи Дніпро" Павло Ткаченко. За його словами, в порівняні з 2021 роком, на початку повномасштабного вторгнення РФ повітря значно покращилося за всіма показниками. Це пов’язано з припиненням роботи підприємств, заводів та зменшенням кількості автотранспорту, людей.

За словами фахівця, були осередки погіршення якості повітря у перший день повномасштабної війни. У Дніпрі фіксували перевищення забруднення в понад 96,3% через обстріли та поступове зменшення показників протягом наступних 48 годин.

"Під час обстрілів, під час влучання в якісь підприємства виділяється величезна кількість речовин, що забруднюють повітря. Також якщо казати про якісь населені пункти, ми могли бачити фотографії й відео, де величезні викиди в повітря, але станції моніторингу цього не фіксували, бо їх було просто не достатньо", — сказав він.

Павло Ткаченко. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

За словами Павла Ткаченка, рівень найбільш токсичного забруднювача формальдегіду, з лютого по квітень 2022 року зменшився. Викиди цієї сполуки спричиняє робота заводів та підприємств, розповідає фахівець. Каже, у 2023 році показники забруднювача значно підвищилися.

"Перевищення норм у два, три, чотири рази постійно є. Якщо дивитися по дрібнодисперсному пилу, то це все залежить від пори року. Якщо починається опалювальний період, то по всій Україні завжди зростає забруднення, тому що більше ТЕЦ і ТЕС працюють, що на вугіллі", — пояснив фахівець.

Зміни рівня формальдегіду у Дніпрі протягом 2022 року. Фото: Суспільне Дніпро

Зміни рівня формальдегіду у Дніпрі протягом 2023 року. Фото: Суспільне Дніпро

Загалом якість повітря в Україні погіршується через збільшення кількості транспорту, відновлення роботи підприємств та ведення бойових дій, розповідає фахівець. Каже, також впливають пожежі внаслідок обстрілів, рух військової техніки та покинуті трупи російських військових.

"Кожен снаряд, який вибухає, це ціла купа речовин від вибухівки, від того коли летить ракета, від того, що залишається на ґрунті, потім випаровується разом з чимось", — сказав Павло Ткаченко.

Понад 96,3% перевищення забруднення у Дніпрі пов'язане з обстрілами. Фото: Суспільне Дніпро

Павло Ткаченко каже, аби покращити якість повітря необхідний автоматизований контроль викидів речовин, що забруднюють повітря. За його словами, майже два роки єдина обласна система на Дніпропетровщині наразі недоступна через війну і скорочення фінансування.

Суспільне надіслало інформаційний запит до облради із запитаннями: чи виділили кошти з бюджету на фінансування системи та чи планують відновити її роботу. Відповідь оприлюднимо.

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