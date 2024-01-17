ДТП на Івано-Франківщині: одна жінка — загинула, інша — травмувалася

Упродовж 16 січня 2024 року на Івано-Франківщині в ДТП загинула жінка, ще одна — травмувалася. Аварії сталися у селі Тюдів Кутської громади та між селами Тязів та Крилос Івано-Франківського району.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в області.

ДТП у селі Тюдів

Повідомлення про ДТП у селі Тюдів до поліцейських надійшло увечері 16 січня.

19-річний водій автомобілем Mercedes-Benz Е220 наїхав на 24-річну пішохідку. Жінка — місцева жителька. Від отриманих травм вона померла в Косівській центральній районній лікарні.

Водія перевірили на стан сп’яніння. За кермом він був тверезим.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 286 ККУ.

Аварія між селами Тязів та Крилос

Того ж дня аварія сталася між селами Тязів та Крилос. 59-річний житель Івано-Франківська на Dacia Logan виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21093.

У результаті ДТП травмувалася 56-річна пасажирка Dacia Logan, жителька Івано-Франківська. Її госпіталізували у Галицьку лікарню.

Водія перевірили на стан сп’яніння. Він був тверезим. Поліцейські розпочали кримінальне провадження ч. 1 ст. 286 ККУ.

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