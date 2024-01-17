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На Буковині зустріли полеглого військового Безборотька, який був футбольним арбітром
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На Буковині зустріли полеглого військового Безборотька, який був футбольним арбітром

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На Буковині зустріли полеглого військового Безборотька, який був футбольним арбітром
Фото: Володимир Мороз / Суспільне Чернівці

У Горішніх Шерівцях Чернівецької області зустріли полеглого військового Володимира Безборотька. До повномасштабної війни він був футбольним арбітром, чоловіку було 27 років. Військовий отримав повістку та долучився до ЗСУ.

Місцеві зустріли полеглого військового живим коридором, люди стояли на колінах з квітами та лампадками.

На Буковині зустріли тіло полеглого військового Володимира Безборотька, який був футбольним арбітром
Живий коридор у селі Горішні Шерівці. Фото: Володимир Мороз / Суспільне Чернівці

Володимир Безборотько працював у Асоціації футболу Чернівецької області, був футбольним арбітром та тренером. Чоловік отримав повістку рік тому.

"Він вирішив нікуди не втікати, не придумувати якихось причин не піти. Він одразу сказав: "Я йду, бо це мій обов'язок". Хоча в нього була вада серця", — каже двоюрідна сестра полеглого військового Марина Волощак.

На Буковині зустріли тіло полеглого військового Володимира Безборотька, який був футбольним арбітром
Фото: Володимир Мороз / Суспільне Чернівці

Після мобілізації Володимир навчався у Великій Британії, потім служив гранатометником у десантних військах. Востаннє сестра говорила з Володимиром 29 грудня, а 3 січня 2024 року він загинув. Бійці підрозділу відходили від бойових позицій на Запорізькому напрямку, тоді з російського дрона скинули вибуховий елемент. Через активні бойові дії на цій території, тіло Володимира не відразу змогли забрати.

На Буковині зустріли тіло полеглого військового Володимира Безборотька, який був футбольним арбітром
Фото: Володимир Мороз / Суспільне Чернівці

Військового поховають у Горішніх Шерівцях о 10:00.

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