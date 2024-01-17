Зіштовхнулися легковик та вантажівка: на Вінниччині у ДТП загинув чоловік

57-річний чоловік загинув у ДТП, що сталася на Вінниччині 17 січня: зіштовхнулися легковик та вантажівка.

Як повідомляють на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області, неподалік села Красне Тульчинського району зіткнулися автомобіль Volkswagen та вантажівка MAN із напівпричепом. За попередньою інформацією слідчих, водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з автопоїздом.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Внаслідок ДТП 57-річний керманич Volkswagen, житель Крижопільської територіальної громади, загинув на місці події. 55-річний водій вантажівки, мешканець Одещини, травмувався.

Обставини цієї ДТП з'ясовують у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).