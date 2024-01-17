Автівка в'їхала в дерево: на Вінниччині у ДТП загинули двоє людей

На Вінниччині у ДТП загинули дві людини: автівка, у якій вони перебували, зʼїхала з дороги та врізалася в дерево.

Як повідомляють на Facebook-сторінці ГУ ДСНС у Вінницькій області, аварія сталася вранці 17 січня на автошляху М-21 поблизу села Олексіївка Станіславчицької громади Жмеринського району.

Фото: ГУ ДСНС у Вінницькій області

Водій автомобіля Volkswagen з’їхав з проїжджої частини дороги та вʼїхав у дерево. Внаслідок автопригоди одну людину затиснуло в салоні автомобіля, ще двоє отримали травми, не сумісні із життям.

Фото: ГУ ДСНС у Вінницькій області

Рятувальники, що прибули на виклик, за допомогою спецобладнання деблокували травмованого пасажира з понівеченої автівки та передали бригаді швидкої. Наразі обставини та причини цієї аварії з’ясовують правоохоронці.