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Автівка в'їхала в дерево: на Вінниччині у ДТП загинули двоє людей
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Автівка в'їхала в дерево: на Вінниччині у ДТП загинули двоє людей

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дтп у Жмеринському районі
Рятувальники деблоковують людей з автівки. Фото: ГУ ДСНС у Вінницькій області

На Вінниччині у ДТП загинули дві людини: автівка, у якій вони перебували, зʼїхала з дороги та врізалася в дерево.

Як повідомляють на Facebook-сторінці ГУ ДСНС у Вінницькій області, аварія сталася вранці 17 січня на автошляху М-21 поблизу села Олексіївка Станіславчицької громади Жмеринського району.

Автівка в'їхала в дерево: на Вінниччині у ДТП загинули двоє людей
Фото: ГУ ДСНС у Вінницькій області

Водій автомобіля Volkswagen з’їхав з проїжджої частини дороги та вʼїхав у дерево. Внаслідок автопригоди одну людину затиснуло в салоні автомобіля, ще двоє отримали травми, не сумісні із життям.

Автівка в'їхала в дерево: на Вінниччині у ДТП загинули двоє людей
Фото: ГУ ДСНС у Вінницькій області

Рятувальники, що прибули на виклик, за допомогою спецобладнання деблокували травмованого пасажира з понівеченої автівки та передали бригаді швидкої. Наразі обставини та причини цієї аварії з’ясовують правоохоронці.

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