У селі Дідківці Чуднівської громади виник конфлікт між двома сусідами — вони сперечаються за одну земельну ділянку, на яку оформлені два акти на право власності. Кореспонденти Суспільного з'ясовували, чому так сталося і яким є рішення цієї ситуації.

Жителька Дідківців Валентина Машталяр у 2023 році вирішила переоформити свою земельну ділянку на синів, але нотаріус їй відмовив. Тоді Валентина звернулася до землевпорядника, який повідомив, що ділянка перебуває у власності Ніни Галич — сусідки Валентини. За словами Валентини Машталяр, за її відсутності сусідка намагалася проникнути до будинку і викрасти оригінал державного акту на право власності земельною ділянкою.

"Вона вибігла з подвір’я і побігла. Розумієте, це було ненормально для тієї людини, яка просто зайшла в подвір’я щось спитати. Я викликала поліцію, щоб її спитали, що то таке було. Приїхала поліція і одразу ж мені влупили штраф", — розповіла Валентина.

Валентина Машталяр. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

У коментарі Суспільному речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик поінформувала, що поліцейські, які приїхали за викликом, не виявили сторонніх людей на території обійстя Валентини Машталяр Ознак пошкодження замків чи дверей на місці не було.

"Поліцейські, перевіряючи інформацію, поспілкувалися із жінкою, яку зазначила заявниця. З її слів, вона цілий день перебувала вдома, ні до кого не ходила. Також цю інформацію підтвердив її чоловік. Тому поліцейські склали адміністративні матеріали за статтею 183 про завідомо неправдивий виклик — тобто виклик, який не підтвердився", — каже речниця поліції.

Вікторія Дубовик. ГУНП в Житомирській області

Ніна Галич говорить, що до земельної ділянки Валентини Машталяр не має жодного стосунку — державний акт на право власності, виданий жінці 2004 року, описує іншу ділянку землі. З її слів, проникнути в оселю Валентини Машталяр вона не намагалася.

"Я їй кажу, що я була колись собак годувала. Зараз я їх і близько не годую. От вона вигадала це взагалі. Тоді ж поліція приїжджала — розібралися. Я туди до неї до порога не підходжу. Ніде я там не була", — каже Ніна Галич.

Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Навесні 2023 року Валентина Машталяр звернулася до юриста. Провівши розслідування, юрист з'ясував, що була допущена технічна помилка під час реєстрації земельних ділянок. Адвокат Валентини Машталяр Віктор Сищук розповів, що вони звернулися до Держгеокадастру із проханням виправити інформацію про власника.

"Вивчаючи всі документи, які ми отримали від Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області, з’ясували, що при реєстрації земельних ділянок Галич була зареєстрована ділянка не на той акт, який був фактично виданий", — каже адвокат і додає, що на прохання виправити інформацію про власника в Держгеокадастрі не відреагували.

Віктор Сищук. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

У серпні 2023 року Валентина Машталяр подала позов до Чуднівського районного суду з проханням скасувати акт. Однак з того часу суд ще не призначив слухання.

"Ми не маємо права розголошувати відомості. Позивач знає, якщо його турбують якісь проблемні питання, звертається в суд, ми надаємо інформацію. Можете звернутися з письмовим запитом, із усним запитом", — прокоментувала Суспільному керівниця апарату Чуднівського районного суду Оксана Лодзінська.

Не отримавши коментаря, кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до Чуднівського районного суду.

Ще один інформаційний запит Суспільне надіслало до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області з проханням роз’яснити, чи можливі технічні помилки при реєстрації права на власність земельною ділянкою.

За словами, сертифікованого інженера-землевпорядника Олександра Гнітецького, випадки, коли державний акт видається на іншу ділянку, трапляються часто. Це пов’язано з тим, що в українському законодавстві існує декілька видів державних актів і не всі мають кадастрові номери.

"Дуже важливо, щоб власники землі доводили реєстрацію до логічного завершення. Треба переконатися, чи є у вас кадастровий номер щодо вашої земельної ділянки. І необхідно подивитися, чи дійсно земельна ділянка знаходиться і розташована у тому місці. Тому що, на жаль, інколи трапляються ще випадки, коли є кадастровий номер, але земельна ділянка може лежати в іншому районі, в іншій області. Таке, на жаль, теж інколи траплялося у зв’язку з тим, що переносився пакет на ці ділянки в кадастр у 2010-х роках", — сказав Олександр Гнітецький.

Олександр Гнітецький. Фото надане Олександром Гнітецьким

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