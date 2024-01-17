Місто Синельникове на Дніпропетровщині планують перейменувати. Український інститут національної пам’яті включив до переліку цю назву, оскільки вона має російську імперську символіку. У місті триває другий етап голосування.

Які варіанти нової назви міста та погоджуються з ними місцеві жителі – у матеріалі Суспільного.

Назву пов'язують з російським державним та військовим діячем Іваном Синельниковим. Серед варіантів нової: Ріднопіль, Залізничне, Січеслав, Любомир, Придніпровськ. Обиратимуть усі охочі до 20 січня. Проголосувати можна на сайті міськради, через гугл форму, або подати письмове звернення до виконкому. Станом на 17 січня визначили свої вподобання майже 2,5 тисячі людей.

Фото: Суспільне Дніпро

Місцевий житель Ярослав каже, йому подобається назва Січеслав.

"Мені більше воно подобається, ніж якийсь Ріднопіль чи Придніпровськ", – каже він.

Фото: Суспільне Дніпро

Ганна говорить, що не хотіла б, аби стара назва міста змінювалась.

"Це ж історія, традиції, і все це повинно зберігатись", – каже місцева жителька.

Місто Синельникове на Дніпропетровщині. Фото: Суспільне Дніпро

Місцеві активісти створили ініціативну групу, аби відстояти назву Синельникове. Один з співзасновників — Ігор Кравченко. Пояснює, не мають підтверджених документів про зв’язок міста з Іваном Синельниковим. Нині чоловік звертається в історичний музей, аби отримати інформацію про походження назви міста.

"Він прямого відношення до переіменування нашого міста не мав. Оскільки дата його смерті та дата збудовання станції першої з назвою Синельникове з різницею в 80-81 рік. В нашому місті ніколи не було ні пам’ятника, ні пам'ятної таблички. От за своє життя я ніколи не чув, не бачив за Івана Максимовича Синельникова", – розповів він.

Активіст Ігор Кравченко. Фото: Суспільне Дніпро

Ігор додає, пропонують не обирати нову назву, а змінити значення старої. Ініціативна група зібрала майже 2 тисячі підписів.

"У нас зараз значимі події проходять в нашій державі. Є ж загиблий з прізвищем Синельников, який загинув під Запоріжжям, є й журналісти й ведучі, є діяч з Павлограда, який був фізиком, значний вклад дав в розвитку науки", – каже чоловік.

Ми також відправили запит до міськради, аби отримати історичну довідку та дізнатися, яким чином обрали варіанти нової назви для міста. Прокоментувати Суспільному пообіцяли наступного тижня. Відповідь оприлюднимо.

Що відомо про перейменування населених пунктів Дніпропетровщини

Села Южне, Спокойствіє та ще 50 населених пунктів не відповідаютьлексичним нормам української мови та стосуються російської імперської політики (російської колоніальної політики), за оцінкою Національної комісії зі стандартів державної мови.

До переліку входить і місто Синельникове, яке назване ім’ям Івана Синельникова (1741-1788) – російського державного та військового діяча, генерал-майора, намісника Катеринославського намісництва (1783–1788), співробітника князя Потьомкіна.

Загалом, за даними комісії, назви 99 населених пунктів Дніпропетровщини не відповідають стандартам. Зокрема до переліку увійшли міста Новомосковськ та Першотравенськ.

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