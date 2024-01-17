Столичні поліцейські викрили угруповання, що збувало наркотики і психотропи в Києві та області. "Товар" розвозили для "vip-клієнтів" під час комендантської години, використовуючи фіктивні перепустки. Затримані 11 учасників групи, серед них — військовий, держслужбовець і поліцейський.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

На слід угруповання вийшли співробітники Голосіївського управління поліції і Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Організатори та учасники незаконного бізнесу забезпечували охочих наркотиками та повіями під час комендантської години. Клієнтів підшукували через закритий Telegram-канал. Аби безперешкодно їздити у нічний час, фігуранти зробили собі посвідчення волонтерів та журналістів, а також використовували фіктивні перепустки і документи різних держустанов.

Серед асортименту наркотиків, які продавали замовникам: кокаїн, амфетамін, MDMA, метамфетамін та марихуана. Заборонені речовини ховали у пакетики з-під чаю, одноразові електронні пристрої для куріння або маскували під цукерки.

Речові докази у справі про поширення наркотичних засобів, Київщина, 17 січня 2024 р. Фото: Національна поліція України

Керував діяльністю групи 37-річний мешканець Київщини, який взяв у спільники кількох жителів столиці та області. Вони виконували функцію кур'єрів — розвозили наркотики та дівчат "легкої поведінки". Серед учасників групи був військовослужбовець, працівник Держекоінспекції та поліцейський.

Наразі десятьох членів організації та лідера затримали. Їм оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою);

ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці провели кілька десятків санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів. Виявили і вилучили гроші, мобільні телефони, фасовані наркотики, банківські картки, чорнові записи.

Розвозили наркотики і повій під час комендантської години: у Києві припинили діяльність наркомережі. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Слідство триває. Перевіряється причетність інших громадян до вчинення злочину.