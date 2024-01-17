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У Хмельницькому реалізовують новий проєкт для ветеранів війни
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У Хмельницькому реалізовують новий проєкт для ветеранів війни

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Новий проєкт, орієнтований на ветеранів, починають реалізовувати у Хмельницькому. Впроваджуватимуть проєкт на базі відкритого наприкінці минулого року ветеранського простору "Захист 4.5.0".

Про це Суспільне Хмельницький розповіла голова громадської організації "Захист об’єднання волонтерів" Катерина Луцик.

"Ми отримали фінансування на цілий рік, для мультидисциплінарної команди, від українського ветеранського фонду. Це співфінансування державне, від Міністерства ветерані, а також чіткого фінансування від міжнародного фонду Ісар-Єднання", — сказала Катерина Луцик.

Мають за мету однією спільнотою працювати на закриття ветеранських запитів, розповідає Катерина: "Ми перші в області хто навчив представників нашої команди кейс-менеджерів, людину яке веде випадок від "А" до "Я" і надає повний супровід, і закінчуючи тим, що ми у співпраці з містом та областю з усіх структурних підрозділів, хоча б по одному представнику провели їх на навчання кейс-менеджера. Це дає нам змогу повного закриття запитів".

Упродовж цього року, за словами Катерина Луцик, будуть працювати безпосередньо з ветеранами, членами їхніх родин, військовополоненими, безвісти зниклими й сім’ями, які втратили рідних. До розв'язання їх питань, каже, підходять комплексно, використовуючи досвід, запозичений в американців і компетенції навчених кейс-менеджерів.

"Коли ветеран звертається і ми розуміємо, що крім тих послуг які ми можемо надати, йому потрібно послуги від ЦНАПу, до прикладу, то там уже є кейс менеджер, який пройшов навчання, який комунікує з нашим кейс-менеджером, і вони напряму між собою вже домовляються про чітке закриття запиту. Тобто ветеран не йде, не стоїть в чергах, його не розпитують яка проблема і так далі. Він уже чітко знає до кого він йде, які документи йому треба, в який кабінет, виключаючи оцю соціальну напругу", — каже Катерина Луцик.

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