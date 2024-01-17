Чотирьом родинам загиблих захисників з Хмельниччини вручили державні нагороди

Державні нагороди загиблих військовослужбовців з Хмельниччини вручив сьогодні, 17 січня, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Їх отримали родичі бійців Володимира Кремінського, Олександра Філя, Миколи Кучерука та Антона Фарващука. Усі військові були з Хмельницького.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вручає нагороду родині одного із загиблих військових. 17 січня 2024 рік. Фото: Хмельницька ОВА

Згідно указів Президента України державними нагородами посмертно відзначили:

орденом "За мужність" ІІІ ступеня — хмельничанина Володимира Кремінського. 28-річний морпіх загинув 29 серпня 2022 року на херсонському напрямку. У бійця залишилися мати, батько та сестра;

орденом "За мужність" ІІІ ступеня — хмельничанина Олександра Філя. 35-річний солдат загинув 7 листопада 2022 року на Донеччині. У нього залишилися дружина, діти, батьки та сестра;

орденом "За мужність" ІІІ ступеня — хмельничанина Миколу Кучерука. 48-річний боєць був командиром відділення 72-ої окремої механізованої бригади. Загинув 15 травня 2023 року на Бахмутському напрямку, що на Донеччині. У бійця залишилися дружина та троє синів;

медаллю "За військову службу Україні" — хмельничанина Антона Фарващука. 23-річний боєць одного із підрозділів десантно-штурмових військ загинув 31 березня 2023 року на Луганщині. У нього залишились батьки та сестри.

Мати загиблого бійця з врученою нагородою. 17 січня 2024 рік. Фото: Хмельницька ОВА

"Жодні слова не замінять батька, чоловіка, сина, брата… Вони — наші Герої, які загинули за незалежну державу, щоб наші діти росли, навчалися і жили у вільній Україні. Щирі співчуття усім родинам, які втратили рідних! Ніколи не забудемо їх подвигу та героїзму», — сказав під час нагородження родин загиблих військових Сергій Тюрін.

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