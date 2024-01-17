НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Чотирьом родинам загиблих захисників з Хмельниччини вручили державні нагороди
МІСЦЕВА ВЛАДАЗСУРегіони

Чотирьом родинам загиблих захисників з Хмельниччини вручили державні нагороди

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Чотирьом родинам загиблих захисників з Хмельниччини вручили державні нагороди
Нагороди загиблих військовослужбовців, які вручили їхнім родинам. 17 січня 2024 рік. Фото: Хмельницька ОВА

Державні нагороди загиблих військовослужбовців з Хмельниччини вручив сьогодні, 17 січня, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Їх отримали родичі бійців Володимира Кремінського, Олександра Філя, Миколи Кучерука та Антона Фарващука. Усі військові були з Хмельницького.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Чотирьом родинам загиблих захисників з Хмельниччини вручили державні нагороди
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вручає нагороду родині одного із загиблих військових. 17 січня 2024 рік. Фото: Хмельницька ОВА

Згідно указів Президента України державними нагородами посмертно відзначили:

  • орденом "За мужність" ІІІ ступеня — хмельничанина Володимира Кремінського. 28-річний морпіх загинув 29 серпня 2022 року на херсонському напрямку. У бійця залишилися мати, батько та сестра;
  • орденом "За мужність" ІІІ ступеня — хмельничанина Олександра Філя. 35-річний солдат загинув 7 листопада 2022 року на Донеччині. У нього залишилися дружина, діти, батьки та сестра;
  • орденом "За мужність" ІІІ ступеня — хмельничанина Миколу Кучерука. 48-річний боєць був командиром відділення 72-ої окремої механізованої бригади. Загинув 15 травня 2023 року на Бахмутському напрямку, що на Донеччині. У бійця залишилися дружина та троє синів;
  • медаллю "За військову службу Україні" — хмельничанина Антона Фарващука. 23-річний боєць одного із підрозділів десантно-штурмових військ загинув 31 березня 2023 року на Луганщині. У нього залишились батьки та сестри.
Чотирьом родинам загиблих захисників з Хмельниччини вручили державні нагороди
Мати загиблого бійця з врученою нагородою. 17 січня 2024 рік. Фото: Хмельницька ОВА

"Жодні слова не замінять батька, чоловіка, сина, брата… Вони — наші Герої, які загинули за незалежну державу, щоб наші діти росли, навчалися і жили у вільній Україні. Щирі співчуття усім родинам, які втратили рідних! Ніколи не забудемо їх подвигу та героїзму», — сказав під час нагородження родин загиблих військових Сергій Тюрін.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
домашнє насильство
На Київщині відкриють нові притулки для постраждалих від домашнього насильства
Справа про звільнення ексдиректора театру. У Кропивницькому суд відхилив клопотання облради про призупинення розгляду
Справа про звільнення ексдиректора театру. У Кропивницькому суд відхилив клопотання облради про призупинення розгляду
У Коломиї на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку сотенному УПА Мирославу Симчичу
У Коломиї на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку сотенному УПА Мирославу Симчичу
відбудова, будівництво, будівельник, відновлення
На Київщині вивчають тендери на відбудову: розпочали перевірку в Обухівському районі
На початок