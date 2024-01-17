Комітет Верховної ради України з питань свободи слова найближчим часом сформує запит до СБУ щодо стеження за журналістами Bihus.Info. Медіарух також заявив про системний тиск на незалежних журналістів та закликав президента Володимира Зеленського і правоохоронців відреагувати.

Як повідомляє Радіо Свобода, голова цього комітету, нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин назвав стеження за журналістами перешкоджанням роботі, тиском і незаконними діями.

"Але хто їх вчиняв – за це мають відповідати правоохоронні органи. Інакше підозри, які вже лунають з усіх боків, що це і були правоохоронні органи в інтересах когось із представників влади, будуть фактично підтвердженими. Мовчанка СБУ, без дозволу яких не могли б здійснюватися такі записи, Нацполіції, Офісу генпрокурора, скоріше грає проти них", — сказав він.

За словами нардепа, комітет збиратиме засідання щодо системи порушень професійних прав журналістів, виявами якої стала низка недавніх подій: напад на Ткача, перешкоджання роботі журналістки в Миколаєві та провокація проти розслідувача Ніколова.

За фактом інциденту з Ніколовим члени комітету ВР з питань свободи слова вже звернулися до Офісу генпрокурора із запитом про кримінальне провадження.

Водночас Юрчишин заявив, що варто відділяти факти ймовірного вживання наркотиків від факту шпигування за журналістами.

"Це однозначно виноситься за рамки. Ні посвідчення журналіста, ні посвідчення депутата, ні посвідчення прокурора, ні статус судді не дозволяє переступати закон. Але доведення переступання закону теж має бути в рамках закону", — сказав нардеп.

Медіарух також заявив про системний тиск на незалежних журналістів та закликав Зеленського і правоохоронців відреагувати.

Медійники закликають Зеленського рішуче засудити кампанію тиску на незалежних журналістів-розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

"Анонімні телеграм-канали, які публічно декларують, що працюють на владу і постійно її захищають, та сайти-сміттярки вже системно переслідують незалежні медіа та журналістів-розслідувачів, влаштовуючи їм провокації в реальному житті. Невідомі агресори намагаються виставити українських журналістів "ворогами народу", російськими агентами, особами, що мають наркозалежність, та дискредитувати їхню професійну роботу", – йдеться у заяві.

У Медіарусі зазначили, що, окрім провокацій і спроб дискредитації, відбувається стеження, прослуховування телефонних розмов та порушення права журналістів на приватне життя ― і все це з метою тиску на незалежні медіа.

"Всі ці дії є злочинами, які потребують оперативної реакції з боку правоохоронних органів. І всі вони завдають шкоди майбутньому України як демократичної держави", — йдеться в заяві.

Медійники закликали правоохоронні органи зважити на серйозність ситуації та оперативно встановити і притягнути до відповідальності людей, причетних до організації цих переслідувань і атак на журналістів.

"Захистити свободу слова і припинити провокації проти журналістів ― в інтересах керівництва держави, адже анонімні телеграм-канали, ймовірно, причетні до організації цих провокацій, прямо називають їх помстою за критику влади, зокрема президента", — йдеться у повідомленні.

Медіарух також закликав міжнародних партнерів виступити на захист переслідуваних журналістів.

Медіарух ― спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Медіарух було започатковано 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали UA: Перший, Українське радіо, Громадське радіо, ІА "Укрінформ", ІА "Інтерфакс-Україна", Ліга.net, Дзеркало тижня. Україна, НВ, Цензор.нет, 5 канал, Український тиждень, Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, Детектор медіа, Інститут масової інформації, Інтерньюз Україна, Центр демократії та верховенства права, Фундація "Суспільність", Національна асоціація медіа, Донецький інститут інформації, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Центр прав людини Zmina. Згодом приєдналися інші організації та окремі журналісти ― загалом понад 70 учасників.

Що відомо про стеження за журналістами

У мережі 16 січня видання "Народна правда" опублікувала приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що усі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати він повідомить окремо у Telegram-каналі.

Пізніше 16 січня з'явилася заява Інституту масової інформації (ІМІ), у якій директорка Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Так вона прокоментувала тиск на команду Bihus.Info та медійника Юрія Ніколова.

15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов розповів про залякування: невідомі особи намагалися потрапити у його квартиру, налякали матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами "ухилянт" і "зрадник".