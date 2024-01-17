На Чернігівщині заборгованість населення перед АТ "Облтеплокомуненерго" складає 226,3 мільйона гривень. Ще 26,7 мільйона — заборгували підприємства та організації. Протягом 2023 року до суду скерували 1 829 справ щодо боржників. А наразі ОТКЕ готує програмне забезпечення до нарахування пені.

Про це Суспільному розповіла керівниця департаменту "Теплозбут" АТ "Облтеплокомуненерго" Марія Романова.

За її словами, відповідно до отриманих судових наказів на користь підприємства мають стягнути понад 26,2 мільйона гривень. Станом на 1 січня цього року за рішенням суду — підприємству сплатили понад 14,9 мільйона гривень.

Марія Романова каже, наразі ОТКЕ готує своє програмне забезпечення до нарахування пені тим споживачам, у кого є борги.

Такий важіль впливу на боржників став можливий після скасування мораторію на відключення неплатників та нарахування пені за несвоєчасну оплату наданих послуг, який був введений 5 березня 2022 року. Нині мораторій зберігається лише для жителів територій, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територій. На Чернігівщині це Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади.

"Чинними договорами на постачання теплової енергії та гарячої води передбачено щоденне збільшення суми заборгованості на 0,01% за кожен день прострочки. Нарахування (квитанцію з платіжним дорученням, або електронну квитанцію) за послуги отримані протягом календарного місяця, наприклад, січня, споживач отримує в наступному календарному місяці — лютому. Якщо до кінця місяця, тобто до 29 лютого включно, ця оплата не була здійснена, нарахування стає боргом і на нього кожен день додатково нараховується пеня в розмірі 0,01% від цієї суми", —пояснює Марія Романова.

Таким чином, якщо заборгованість будуть стягувати вже через суд, передбачається, що до позовних вимог може бути включена не лише сума заборгованості, а й пеня, інфляційні втрати та 3% річних нарахованих на заборгованість.

"Щоб уникнути судової тяганини ми пропонуємо нашим споживачам можливість сплачувати борг рівними частинами, уклавши договір реструктуризації. А також, завчасно, за допомогою поштової та SMS-розсилки, інформуємо абонентів про те, що за їх особовим рахунком почали накопичуватись борги", — каже Марія Романова.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.