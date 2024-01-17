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Із Києва до Бучі та Гостомеля планують запустити трамвай
ІНФРАСТРУКТУРАГромадський транспортРегіони

Із Києва до Бучі та Гостомеля планують запустити трамвай

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трамвай, Пуща-Водиця
Трамвай в Пущі-Водиці в Києві. Фото: УНІАН

До 2027 року планують запустити трамвай, який сполучатиме Київ з пристоличними містами — Бучею та Гостомелем.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Нардепка від "Слуги народу" розповіла, що запуск трамвайного сполучення планується в межах програми комплексного відновлення Київщини.

Новий громадський транспорт курсуватиме з Києва до Блиставиці (село в Бучанському районі) через Бучу та Гостомель.

Очікується, що це дозволить зменшити навантаження маршрутних таксі та покращить трафік на цій ділянці дороги.

У громадській організації "Пасажири Києва" зазначили, що вони "не знайшли жодної згадки про «трамвай» на 149 сторінках програми".

Проте в документі серед стратегічних цілей є пункт "організація екологічно чистого транспорту на території Київської області".

Також в ГО зауважують, що через Бучу і Гостомель вже прокладені залізничні колії, які ведуть майже до Блиставиці.

"Ідея класти нові колії під трамвай без наявності розрахунків доволі сумнівна", — йдеться в повідомленні.

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