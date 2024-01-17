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Автомобільний міст через Десну у Чернігові тимчасово закриють для проїзду
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Автомобільний міст через Десну у Чернігові тимчасово закриють для проїзду

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Автомобільний міст через Десну у Чернігові тимчасово закриють для проїзду
ФОТО: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області

У Чернігові тимчасово закриють для проїзду автомобільний міст через Десну.

Про це Суспільному повідомила речниця пресслужби Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Аліна Коломієць.

Закриття триватиме з 12:00 20 січня 2024 року до 1 травня 2024 року.

Альтернативний маршрут руху забезпечать по об'їзній дорозі Чернігова від Павлівки до села Ягідне.

Нагадаємо, зруйнували міст у ніч на 23 березня 2022 року. Російський літак скинув на нього кілька 250-кілограмових авіабомб, в результаті удару впали прольоти.

Будівництво нового моста через Десну біля Чернігова почалося у тому ж році.

Планують завершити його будівництво до кінця 2024 року. Новий міст матиме довжину 628 метрів, висоту 22 метри та чотири смуги руху. Він буде один з найбільших мостів через річку.

5 липня 2023 року рух київським мостом через Десну відкрили для проїзду. Тоді, для проїзду вантажним транспортним засобам через тимчасовий міст, діятиме обмеження – до 18 тонн загальною масою і навантаженням на вісь до семи тонн.

За словами заступника начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури Чернігівщини Володимира Боровика, будівництво нового мосту коштуватиме 4,8 мільярда гривень. Фінансується цей проєкт з державного бюджету коштом міжнародних донорів, які направили їх у бюджет України з конкретним цільовим призначенням.

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