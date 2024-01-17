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На Чернігівщині завершують будівництво протирадіаційного укриття у Городнянському ліцеї за 13,3 млн грн
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На Чернігівщині завершують будівництво протирадіаційного укриття у Городнянському ліцеї за 13,3 млн грн

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Пофарбували стіни, поклали плитку, замінили освітлення та систему вентиляції. У Городнянському ліцеї №1 завершують капітальний ремонт протирадіаційного укриття. На це виділили 13,3 мільйона гривень державних субвенцій.

Там навчається 700 дітей, частину з них підвозять з навколишніх сіл прикордонної громади. Школярі вчаться у змішаній формі. Починаючи з жовтня 2023 тут капітально ремонтують протирадіаційне укриття, що в підвальному приміщенні закладу.

"Було приміщення захаращене, як і всюди. Зараз там плитка, пофарбовані стіни, зроблені санітарні всі вимоги", — розповів начальник відділу освіти Городнянської міськради Григорій Смоляр.
Начальник відділу освіти Городнянської міськради Григорій Смоляр
Григорій Смоляр. ФОТО: Суспільне Чернігів

В укритті вже уклали плитку на площі 940 квадратних метрів, пофарбували стіни, замінили освітлення, встановили опалення, обладнали санвузли. Деякі роботи відкладуть до весни.

Всередині протирадіаційного укриття у Городні
Всередині протирадіаційного укриття у Городні. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зараз завершують збір меблів, для комфортного перебування школярів в укритті під час повітряних тривог. Основні оздоблювальні роботи виконані на 90%, розповів директор ліцею Юрій Гриценко. Загалом, тут можуть перебувати одночасно до тисячі людей. Це дасть змогу перевести заклад повністю на очне навчання.

"На сьогодні у нас початкова ланка навчається у змішаному форматі, а середня й старша ланки — дистанційно. Але, сподіваюся вже на наступному тижні ми повернемось до змішаного формату. І, як тільки, ми закінчимо 100% всі монтажні роботи, я буду клопотати перед засновниками, щоб ми перейшли, або дали нам дозвіл на 100% очне навчання", — розповів директор ліцею.
Директор ліцею в Городні Юрій Гриценко
Юрій Гриценко. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами Юрія Гриценка, мають завершити всі внутрішні роботи до кінця січня 2023 року. Також, в укритті за необхідності зможуть проводити й заняття.

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