У Городні на Чернігівщині 17 січня попрощалися з солдатом Максимом Кисловим, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Солдат Максим Кислов народився 01 червня 1985 року в місті Городня Чернігівської області. Закінчив місцеву загальноосвітню школу.

У вересні цього року долучився до лав ЗС України. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А1815 на посаді кулеметника стрілецького взводу.

Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 10 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися з військовим у Городні, поховали на кладовищі "Піски".

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