Борг чернівчан за послуги водопостачання становить понад 45 мільйонів гривень. Оскільки уряд скасував мораторій, який надавав право на відстрочку боргу, за несплату послуг водоканал може нараховувати пеню та штрафи, а також відключати від послуг.

Про це повідомили у Telegram водоканалу.

Станом на початок року чернівчани боргують за послуги водопостачання та водовідведення майже 41 мільйон гривень, ще понад 4,6 мільйона гривень – борг юридичних осіб.

29 січня вступає в дію постанова, якою скасували заборону на відключення комунальних послуг за борги. Відтак споживачам, які мають заборгованість, можуть призупинити надання послуг з водопостачання. Також за несплату нараховуватимуть пеню та штрафи.

Щоб цього уникнути, можна укласти угоду про реструктуризацію боргу, тобто розтермінувати його.

Водночас, якщо споживача відключать від послуг, повторне підключення водопостачання вартуватиме:

для фізичних осіб – 2953 гривні;

для юридичних осіб та підприємців – 4143 гривні.

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