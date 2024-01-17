НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Чернівчани боргують понад 45 мільйонів гривень за воду: що буде за несплату послуг
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

Чернівчани боргують понад 45 мільйонів гривень за воду: що буде за несплату послуг

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Чернівчани боргують понад 45 мільйонів гривень за воду: що буде за несплату послуг
Фото ілюстративне: unsplash

Борг чернівчан за послуги водопостачання становить понад 45 мільйонів гривень. Оскільки уряд скасував мораторій, який надавав право на відстрочку боргу, за несплату послуг водоканал може нараховувати пеню та штрафи, а також відключати від послуг.

Про це повідомили у Telegram водоканалу.

Станом на початок року чернівчани боргують за послуги водопостачання та водовідведення майже 41 мільйон гривень, ще понад 4,6 мільйона гривень – борг юридичних осіб.

29 січня вступає в дію постанова, якою скасували заборону на відключення комунальних послуг за борги. Відтак споживачам, які мають заборгованість, можуть призупинити надання послуг з водопостачання. Також за несплату нараховуватимуть пеню та штрафи.

Щоб цього уникнути, можна укласти угоду про реструктуризацію боргу, тобто розтермінувати його.

Водночас, якщо споживача відключать від послуг, повторне підключення водопостачання вартуватиме:

  • для фізичних осіб – 2953 гривні;
  • для юридичних осіб та підприємців – 4143 гривні.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Комунальна техніка сніг негода Селидове Донецька область
Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
В Одесі з’ясували, чому під час негоди впала 100-метрова труба котельні та що робитимуть далі
В Одесі з’ясували, чому під час негоди впала 100-метрова труба котельні та що робитимуть далі
Вінничани боргують облводоканалу 80 млн гривень
Вінничани боргують облводоканалу 80 млн гривень
Працюють з о пів на п'яту ранку: як у Чернігові комунальники ліквідовують наслідки снігопаду
Працюють з о пів на п'яту ранку: як у Чернігові комунальники ліквідовують наслідки снігопаду
На початок