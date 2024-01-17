За 2023 рік кордон із ЄС перетнуло майже 15 мільйонів громадян – ДПСУ

Впродовж 2023 року державний кордон України з Європейським Союзом перетнуло близько 15 млн громадян, що на 12% більше, ніж у 2022 році.

Про це 17 січня під час брифінгу повідомив заступник начальника штабу – начальник відділу організації прикордонного контролю Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, підполковник Іван Баран.

Також, за його словами, протягом минулого року український кордон перетнуло 3 млн 157 тисяч транспортних засобів, що на 9% більше, ніж у 2022 році.

"Протягом грудня минулого року кордон перетнуло близько 1 млн 144 тис. та 230 тис. автомобілів. Також тільки за місяць ми виявили близько 200 недійсних та підроблених документів", – каже він.

Іван Баран зазначив, що прикордонники у грудні запобігли ввозу в Україну 13 одиниць зброї, 10 одиниць боєприпасів, 70 г наркотичних та 15,9 г психотропних речовин. А також десять разів прикордонникам намагалися дати хабарі.

"Станом на зараз черг у пунктах пропуску немає. Від учорашнього дня всі пункти пропуску розблоковано і вантажівки перетинають кордон", – говорить прикордонник.

Він прогнозує відновлення черг під час вихідних та свят.