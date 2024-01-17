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У Херсоні ловлять сигнал російських радіостанцій. Чому так відбувається, пояснює представник Нацради
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У Херсоні ловлять сигнал російських радіостанцій. Чому так відбувається, пояснює представник Нацради

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У Херсоні через близьке розташування до лінії фронту ловить сигнал російських радіостанцій. Почути їх можна і в інших деокупованих населених пунктах правобережжя області.

Чому на правобережжі Херсонщини можна зловити російський сигнал та що із цим робити розповів представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан.

Херсонець Олександр Ясинецький розповідає, його радіоприймач ловить російські станції. Українські — доступні, але у гіршій якості.

"Спочатку чути Українське радіо. Трішечки повертаю ручку, поряд працює радіостанція російська. Це я вважаю, продовження інформаційної окупації нашого міста", — говорить чоловік.

Херсон радіо РФ
Радіо в автівці, яке ловить російські хвилі, Херсон, січень 2024 рокау. Фото: Суспільне Херсон

"У мене таке відчуття, що я в Радянському Союзі слухаю Голос Америки, який глушать КДБ. Чому я нормально не можу чути наші українські хвилі?", — сказала місцева жителька Айше Маміна.

Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан говорить, російські радіостанції можна зловити на всій деокупованій частині Херсонської області. Все — через близьке розташування армії РФ. Українські передавачі на лівобережжі захопили російські військові та переналаштували для трансляції своїх програм.

"Найбільше російських радіопрограм. Ми постійно здійснюємо моніторинг, понад 11 російських радіопрограм дотується уздовж території деокупованого правобережжя з нашого боку. І також понад з десяток можна зловити різних телепрограм. Вони з лівого берега встановили потужні станції. Застосовують пересувні комплекси для трансляції і підсилення своїх програм", — розповів Сергій Мовчан.

Херсон радіо РФ
Чоловік слухає радіо, Херсон, січень 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

За словами представника Нацради, питання глушіння російського сигналу комплексне і напряму залежить від ситуації на фронті.

"Неможливо взяти і просто заглушити маленький точковий сигнал. Це в зоні, де ведуться бойові дії, де працюють наші військові, працюють засоби бойового ураження, які також користуються радіосигналом, здійснювати глушіння сигналу ризиковано. Це взагалі комплексне питання. Цим опікується спецзв’язок. Є певні пристрої й у росіян і у нас, які можуть глушити сигнал. Але це широкополосна система, яка глушить. Непросто заглушити сигнал росіян, воно може завадити нашому сигналу і сигналу, який потребує лівий берег, наш плацдарм. Наші користуються різними радіолокаційними сигналами, дронами. Використовувати глушінні пристрої непросто", — сказав Мовчан.

Зараз у Херсоні працює 10 українських радіостанцій. Аби заглушити російський сигнал на правобережжі області, необхідно відкинути російську армію якомога далі та встановити вежі-передавачі для відновлення українського мовлення.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення надала "Українському радіо" дозвіл на тимчасове мовлення у період дії воєнного стану в Херсонській області. Воно мовитиме зі збільшеною потужністю.

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