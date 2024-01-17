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У Чернівцях прикордонника, який ймовірно обіцяв працевлаштувати до СБУ за 10 тис. доларів, підозрюють в отриманні хабаря
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У Чернівцях прикордонника, який ймовірно обіцяв працевлаштувати до СБУ за 10 тис. доларів, підозрюють в отриманні хабаря

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У Чернівцях прикордонника, який ймовірно обіцяв працевлаштувати до СБУ за 10 тис. доларів, підозрюють в отриманні хабаря
Джерело: Служба безпеки України

У Чернівцях військовослужбовця прикордонного загону підозрюють в отриманні хабаря. Він ймовірно представився працівником спецслужби та запропонував знайомому за 10 тисяч доларів працевлаштувати його до СБУ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За інформацією прокуратури, прикордонник обіцяв за гроші працевлаштувати знайомого на посаду діловода у відділ по боротьбі з корупцією Служби безпеки України.

Рядовий-прикордонник, якому оголосили підозру, проходить службу за контрактом і не має відношення до Служби безпеки. За інформацією СБУ, прикордонник представився "підполковником СБУ".

"Потрапивши на посаду у тиловий підрозділ силової структури військовозобов’язаний міг уникнути мобілізації", — йдеться у повідомленні прокуратури.

За інформацією прокуратури, прикордонника затримали під час отримання грошей у одному із торгово-розважальних центрів Чернівців. У нього знайшли шеврон із абревіатурою «СБУ», посвідчення та зброю.

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає штраф від 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень або позбавлення волі від двох до п’яти років.

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