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Понад 1600 жителів Чернігівщини за 2023 рік звернулись за допомогою після укусів собак, котів та інших тварин
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Понад 1600 жителів Чернігівщини за 2023 рік звернулись за допомогою після укусів собак, котів та інших тварин

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Понад 1600 жителів Чернігівщини за 2023 рік звернулись за допомогою після укусів собак, котів та інших тварин
ФОТО: Gettyimages (ілюстративне)

Протягом 2023 року за медичною допомогою через укуси тварин звернулися 1 679 жителів Чернігівської області. Це на 17% більше, ніж попереднього року.

Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті.

Зокрема, із 1 679 постраждалих, 296 людей зверталися з приводу того, що їх покусали бродячі собаки, 47 звернень було через укуси бродячих котів, 42 людей покусали дикі тварини.

Найбільше зверталися за медичною допомогою у місті Чернігові – 589 звернень. Найменше зверталися у Талалаївській, Срібнянській, Куликівській та Борзнянській громадах.

"Що свідчить про низьку інформованість населення щодо профілактики сказу", – йдеться у повідомленні.

336 постраждалим від укусів призначили лікування. 33 людини відмовились від антирабічних щепленьАнтирабічне щеплення – щеплення від сказу, призначається у разі ймовірного або наявного інфікування людини. та дев'ятеро – самовільно припинили лікування. Через це, йдеться у повідомленні, вони мають потенційний ризик захворіти на сказ.

Щоб недопустити розповсюдження сказу на Чернігівщині, у 2023 році фахівці проводили пероральну імунізаціюПероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин здійснюється весною та восени шляхом розповсюдження принад із вакциною вручну або авіатранспортом. диких тварин на території Прилуцького району, на площі 2 800 кілометрів квадратних. Для цього по району розповсюдили 70 тисяч доз приманок з вакциною.

На розповсюдження ж доз вакцини від сказу за допомогою авіації, як це робили з 2018 по 2021 рік, нині діє заборона у зв'язку з війною.

Нагадаємо, на початку 2024 року у селі Хрещате Кіптівської громади, що на Чернігівщині, у собаки виявили сказ.

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