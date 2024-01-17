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"Помічник рибалки" й модель навантажувача на базі коліс: розробки дітей-винахідників з Хмельниччини
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"Помічник рибалки" й модель навантажувача на базі коліс: розробки дітей-винахідників з Хмельниччини

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Владислав Чухно і Владислав Лопатинський з Хмельниччини розробили прилади
Владислав Чухно і Владислав Лопатинський розробили прилади на гуртку з робототехніки, січень 2024, Хмельниччина. Фото: Володимир Кроль

Владислав Лопатинський створив прилад "Помічник рибалки", Владислав Чухно — модель навантажувача на базі коліс. Упродовж чотирьох років хлопці відвідують гурток з робототехніки у Кам'янець-Подільському центрі дитячої та юнацької творчості. З нагоди дня дітей-винахідників, який відзначають 17 січня, Суспільне Хмельницький поспілкувалось з керівником гуртка Володимиром Кролем про здобутки його учнів.

Пристрій "Помічник рибалки"

За словами Володимира Кроля, Владислав Лопатинський розробив пристрій "Помічник рибалки", аби спрогнозувати, коли риба клюватиме найкраще. Було встановлено фактори, які найбільше впливають на процес риболовлі — атмосферний тиск і фаза Місяця. Прилад компактний, не потребує великих затрат енергії, тому його зручно брати з собою.

"Пристрій показує поточну температуру й атмосферний тиск, крім того, фіксує графік його зміни за минулі 2,5 доби. Є функція годинника і календаря, дані про фазу Місяця. Ця інформація дозволяє точно оцінити шанси на риболовлю. Наприклад, через різке коливання атмосферного тиску риба може бути у пасивному стані. Якщо тиск низький і не змінюється упродовж певного періоду, то ймовірність улову збільшується", — зазначив керівник гуртка робототехніки.

Модель навантажувача на базі коліс

Володимир Кроль каже, модель навантажувача на базі коліс Владислав Чухно створив для того, щоб легше грузити вантаж різної ваги в обмеженому просторі. Керувати ним можна за допомогою мобільного додатку.

"Електричне живлення всіх механізмів приладу позитивно впливає на екологію, адже немає викидів в атмосферу. Навантажувач можна використовувати у приміщені. Додатковою перевагою моделі є можливість дистанційного керування нею. Оператор, знаходячись за межами кабіни, може управляти виконанням навантажувально-розвантажувальних робіт", — пояснив керівник гуртка робототехніки.

Володимир Кроль розповів, Владислав Лопатинський і Владислав Чухно брали участь у Всеукраїнському конкурсі з робототехніки у Полтаві. Кожний з них посів друге місце у номінації "Фрістайл" у віковій категорії від 13 до 18 років. Крім того, хлопці отримали призові місця в обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок у Хмельницькому.

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