У Луцьку стартувала реєстрація на фінансову допомогу для переселенців

17 січня 2024 року у Луцьку розпочалася реєстрація на грошову виплату для переселенців, яку надають благодійна організація "Карітас-Спес Луцьк" спільно з міським управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Документи приймають на вулиці Кафедральній, 17 в приміщенні благодійної організації, розповіла Суспільному проєктна менеджерка Анастасія Марків.

Реєстрація на грошову допомогу, з її слів, відбувається в рамках проєкту "Гуманітарна підтримка та стійкість вразливих верств населення, постраждалих від конфлікту в Україні".

Прийом документів на грошову допомогу в приміщенні благодійної організації "Карітас-Спес" у Луцьку. Фото: Суспільне Луцьк

Грошова допомога розрахована на 600 переселенців, зазначила проєктна менеджерка Анастасія Марків. Проєкт, за її словами, охоплює Волинську та частково Рівненську область.

"Ця допомога тільки для переселенців, які підлягають під такі категорії, як багатодітні родини, люди з інвалідністю, одинокі люди похилого віку, матері чи батько – одинаки", — говорить Анастасія Марків.

Проєктна менеджерка Анастасія Марків. Фото: Суспільне Луцьк

За словами керівника благодійної організації "Карітас-Спес Луцьк" Павла Хом’яка, одна людина з домогосподарства може отримати 3600 гривень протягом трьох місяців. Кошти у сумі 10800 гривень виплачується одним траншем.

Для реєстрації, за словами Павла Хом‘яка, переселенці, які зараз тимчасово проживають у Луцьку, повинні зібрати пакет документів.

"Це — паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідка про статус ВПО, довідка про те, що ваш дохід на одну особу не перевищує 5400 грн. Також потрібно додаткові документи для пільгових категорій", — каже керівник благодійної організації.

Керівник благодійної організації Павло Хом’як пояснює, які документи потрібні для реєстрації грошової допомоги ВПО. Фото: Суспільне Луцьк

Переселенка з Миколаєва Наталія Вакалюк, мама двох дітей, у Луцьку живе понад рік. Благодійну допомогу, зізнається, планує витратити на ліки та харчі.

"В соцгрупах були заявки, що можна зареєструватися на грошову допомогу. Пакет документів я збирала недовго, там все було в наявності, треба було лише зробити ксерокопії", — каже переселенка.

Переселенка з Миколаєва Наталія Вакалюк. Фото: Суспільне Луцьк

Прийом документів від переселенців для отримання грошової допомоги триватиме впродовж місяця.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.