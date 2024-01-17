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Армія РФ вдарила по Нікопольщині дронами та з артилерії: поранено двох людей
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Армія РФ вдарила по Нікопольщині дронами та з артилерії: поранено двох людей

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Армія РФ вдарила по Нікопольщині дронами та з артилерії: поранено двох людей
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Вдень, 17 січня, російські військові вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

БпЛА влучив у авто, в якому перебували люди. Поранені двоє людей. Це 13-річна дитина та 19-річний хлопець. Дитина у "важкому" стані. Юнак — у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

За фактом обстрілу Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 438Порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Про це йдеться у Telegram-каналі прокуратури.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що загалом впродовж дня війська РФ 12 разів вдарили по району дронами-камікадзе. Чотири рази обстріляли з артилерії. Пошкоджені магазин, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогін та лінія електропередач.

За уточненими даними станом на ранок 18 січня, через атаки пошкоджені чотири приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована, дві – понівечені

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