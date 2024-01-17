У Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині з чотирьох сіл на кордоні з Росією виїхали всі люди. Мова йде про Леонівку, Мурав'ї, Красний Хутір, Бучки.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко під час брифінгу 17 січня.

"Село Тимоновичі, яке розташоване на прикордонні, в ньому проживає шестеро людей. Село Залізний Міст – близько 26 людей. Село Леонівка, ми рахуємо за кількістю абонентів по електриці, ми це відстежуємо разом зі старостатом, проживає нуль людей. Немає людей у нас у селі Мурав'ї. Нуль людей у нас, можна називати населені пункти на прикордонні, Красний Хутір. У селі Камінь проживає близько восьми родин. Камінська Слобода більше трохи, це де зона ураження є, де постійні обстріли. Ми постійно говоримо про переселення людей. Бучки – нуль населення. Люди повиїжджали", — каже Сергієнко.

Сергій Сергієнко говорить, що з деяких сіл люди виїжджають на день-два, перечекати небезпеку, але повертаються назад.

За його інформацією, у селі Костобобрів зараз проживають 290 людей, з них 41 дитина, у Грем’ячі — 299.

Загалом на сьогодні з Новгород-Сіверського району виїхало близько 10 тисяч людей. Також він зазначив, що за минулий рік у їх громаді було 1 215 обстрілів та 960 приходів з різного виду озброєння. Загинуло 10 людей з числа з цивільного населення.

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