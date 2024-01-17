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Працевлаштовані 60%: у Дніпрі роботу знайшли понад 61 тисяча переселенців
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Працевлаштовані 60%: у Дніпрі роботу знайшли понад 61 тисяча переселенців

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Працевлаштовані 60%: у Дніпрі роботу знайшли понад 61 тисяча переселенців
Суспільне Дніпро

У Дніпрі від початку повномасштабної війни працевлаштувалися більше ніж 61 тисяча переселенців. За даними міської ради, це 60% від загальної кількості переселенців в регіоні.

Про це сказано у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.

Працевлаштовують переселенців у департаменти та управління, комунальні заклади та комунальні підприємства міськради. Загалом на роботу там прийняли сім тисяч людей, з них тисяча — це вимушені переселенці.

"Найбільшими роботодавцями стали підрозділи та заклади департаменту охорони здоров’я. За 21 місяць повномасштабних бойових дій вони дали роботу 3 159 людям, з них 326 – ВПО", — сказано у повідомленні.

Також приймають на роботу бізнес й підприємства. Наприклад, Придніпровська залізниця тільки у Дніпрі працевлаштувала 96 переселенців. Ще майже 300 залізничників релокували до міста з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За даними соцопитування серед переселенців, 32% планують перебувати на Дніпропетровщині до того, як у них з'явиться можливість повернутися додому. 25,8% поки не можуть визначитись, що робити далі.

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