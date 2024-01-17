У Менський зоопарк почали привозити ялинки та сосни: як їх там використовують

У Менський зоопарк на Чернігівщині почали привозити використані після новорічних свят ялинки та сосни.

Про це в коментарі Суспільному повідомила директорка зоопарку Зинаїда Максименко.

За її словами до зоопарку привезли машину ялинок з Корюківського району.

Віслюки їдять сосну у Менському зоопарку. ФОТО: Менський зоопарк

"Ми їх беремо і для декорацій. Вони повітря освіжають, і як дезінфектор для повітря" — каже директорка.

Працівники розміщують ялинки в теплих приміщеннях, де перебувають мавпи, папуги, дрібні хижі тварини. Їх також ставлять у тераріумі. Кращі ялинки йдуть на згодовування копитним та гризунам, як вітамінізований корм.

Сосна у вольєрі для птахів у Менському зоопарку. ФОТО: Менський зоопарк

Зі слів Максименко, вони забезпечені усім необхідним – кормами, сіном. Єдиною проблемою є нестача співробітників.

Нагадаємо, що у Менському зоопарку не можуть набрати нових працівників-чоловіків. Важку фізичну роботу там виконують жінки. Як розповіла директорка Зинаїда Максименко, в їхньому колективі мобілізували більшість чоловіків. Тепер жінки годують тварин, прибирають та розвантажують корми.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.