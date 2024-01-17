Кулеба: "Жоден чиновник ще не сказав про втому від допомоги Україні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ще жоден чиновник не сказав йому про втому від допомоги Україні у війні проти Росії.

Про це він сказав у Давосі.

"Я не чув жодного чиновника ні на зустрічі, ні в приватній розмові, який би сказав: "Послухайте, ми втомилися вам допомагати". Тому, коли ми згадували це слово, слово "втома", ми повинні чітко визначитися з історією. І якщо ви запитаєте мене, чи ми втомилися. Так, втомилися. Чи ми здаємося? Ні, не здаємося. Неважливо, наскільки ми будемо втомлені чи виснажені, ми будемо продовжувати захищати нашу країну", — сказав міністр.

Кулеба також прокоментував статтю Головнокомандувача Валерія Залужного і його словами про "глухий кут".

За його словами, головною тезою у матеріалі Головкома було те, що Україна потребує більше зброю і стабільних постачань.

"Він поділився повідомленням, яке багато в чому залишилося поза увагою. Це лише питання фокуса. Тому всі зосередилися на слові "глухий кут" (Тупик). Але він також сказав, і це було головною тезою його статті, що Україна потребує більше зброї і стабільніших постачань зброї, в достатній кількості, щоб рухатися далі, щоб відстояти свою територію і врешті-решт перемогти у війні", — сказав Кулеба.

Залужний у статті в The Economist заявив, що загроза переходу до позиційної війни і що затягування вигідне противнику, оскільки дасть йому змогу відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал. Він також назвав п'ять пріоритетів для того, щоб перемогти РФ.

За словами головкома, для виходу війни з глухого кута потрібен масштабний технологічний стрибок.