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В Житомирі формують чергу на житло для родин переселенців, в яких є військовослужбовці
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В Житомирі формують чергу на житло для родин переселенців, в яких є військовослужбовці

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житло, ВПО, переселенці, військовослужбовці, ЗСУ, виконком, Житомир, Сухомлин
Житомирський міський голова Сергій Сухомлин на виконкому розповів про формування черги на житло для ВПО, де є військові. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

В Житомирі почали формувати чергу на житло для родин переселенців, в яких є військовослужбовці. Також до черги внесуть житомирян, які в результаті обстрілів армією РФ втратили соціальне житло.

Про це 17 січня під час засідання виконкому Житомирської міської ради сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

За словами міського голови, можливість першочергово виділяти житло родинам внутрішньо переміщених осіб, члени яких зараз служать в Збройних силах України, з’явилася після внесення змін до Постанови № 495, яка встановлює порядок отримання квартир для ВПО.

"Ми рік писали листи, і в мене були зустрічі і в Міністерстві ветеранів і з міністром оборони в свій час, і по Кабміну, щоб внести зміни в Постанову № 495. Ми просили, щоб в цю Постанову внести зміни і надати перевагу родинам, члени сімей яких знаходяться в ЗСУ. Бо в Житомирі достатньо багато людей, які перевезли свої сім’ї з Донецької, Луганської, Херсонської, інших областей, і сьогодні хлопці і дівчата знаходяться на фронті. Ми просили рік. І ось після зустрічі із міністром Верещук 9 січня внесли зміни в Постанову", — розповів міський голова.

За його словами, на сьогодні дві категорії людей мають перевагу:

  • родини, де члени сімей знаходяться в ЗСУ;
  • житомиряни, які втратили житло.
"У нас є житомиряни, які мали соціальне житло, деякі з них і служать в ЗСУ, і вони не мали право на компенсацію, тому що це було соціальне житло. А тепер вони вже потрапляють до першочергового отримання житла як ВПО", — сказав Сергій Сухомлин.

Міський голова розповів, що в Житомирі в резерві для надання житла цій категорії людей є більше 200 приміщень.

"У нас буде реалізація проєкту єврокомісії, це більше сотні квартир, які ми зможемо розподілити. Буде реалізація проєкту із Червоним Хрестом. Це будинку невеликої площі, до 50 квадратних метрів, але з усіма зручностями, фактично капітальні будинки із меблями та ремонтом, І від того, як ми відпрацюємо, може бути від 40 до 100 будинків. Тому резерв фактично більше 200 приміщень, які ми зможемо надати цій категорії людей", — сказав Сергій Сухомлин.

З його слів, вже звернулися до командуючих житомирським гарнізоном для складання списків.

"Але може статися така ситуація, що ми не всіх зможемо знайти, саме тих людей, які мають статус ВПО і сьогодні потребують житла і знаходяться в ЗСУ, сказав Сергій Сухомлин. —. Тому потрібно, щоб люди знали про таку можливість".

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